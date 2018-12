Mazzu : "Nous ferons tout pour sortir vainqueurs contre le Standard"

Le Sporting de Charleroi s'est incliné dimanche soir à Zulte Waregem (3-1) en clôture de la vingtième journée du championnat de Belgique. Les Carolos, sixièmes à l'entame de cette journée, rétrogradent à la huitième place du classement.

"Il a manqué l'impact défensif, le gain des duels, peut-être de l'intelligence dans les prises en charge sur Harbaoui et certainement des prises de décisions dans les choix offensifs. On n'a pas fait les bons choix dans les deux rectangles et on a peut-être manqué d'humilité par rapport à cette équipe de Zulte Waregem. On ne s'est pas battu comme une équipe qui voulait absolument rentrer à nouveau dans ce top 6. On doit encore franchir des étapes car on est peut-être retombé un peu dans nos travers", a précisé Felice Mazzu à notre micro.

Avant d’ajouter : "Si on veut rester concerné et passer de bonnes fêtes, on doit tout faire pour gagner contre le Standard mercredi. Les joueurs doivent être motivés par ce match, mais ne doivent pas se faire envahir par l'atmosphère qui tourne autour de ce genre de parties. Je n'ai jamais adhéré aux excès de nervosité qui tournent autour de ce match. Nous ferons tout pour sortir vainqueurs de ce match. Je ne crois pas vraiment aux statistiques. Je crois en mon équipe et aux valeurs que celle-ci peut afficher. J'espère qu'elles seront présentes mercredi."