Mazzu ne s'enflamme pas après la victoire à Anderlecht : "Notre ambition est de se stabiliser en D1A et on va prendre match par match"

L'Union Saint-Gilloise se déplaçait à Anderlecht pour son retour dans l'élite et les choses se sont bien passées pour les Unionistes qui se sont imposés 1-3 sur la pelouse du voisin bruxellois. Un résultat qui ravit évidemment Felice Mazzu mais le coach unioniste ne veut pas s'enflammer : "Ce n’est qu’une victoire. Pour une équipe qui est championne, qui joue son premier match en première division, avec beaucoup de joueurs qui n’ont aucune expérience dans cette division, je pense que le groupe a montré des capacités et une grosse envie. C’est ce qui est le plus jouissif pour un entraîneur. Au-delà de la victoire, c’est cette envie de jouer ensemble et de respecter la philosophie mise en place depuis un an".

Cette victoire, l'Union a été la chercher en affichant une mentalité exemplaire, des titulaires aux remplaçants. Pourtant, le scénario du match aurait pu faire douter les Jaunes et Bleus : "C’est une victoire de groupe, pas une victoire de buteurs. Je pense que les gars adhèrent jusqu’à présent à ce projet, à ce qu’on essaie de mettre en place. Et la victoire leur revient entièrement. Quand vous êtes à Anderlecht et que vous menez 0-1, les choses se passent bien. Anderlecht égalise juste avant la mi-temps. On sait que psychologiquement c’est difficile pour l’équipe qui vient d’encaisser. Et je pense qu’on a fait une deuxième mi-temps parfaite. Anthony (Moris) n’a pas dû s’employer, si ce n’est sur phase arrêtée si je n’ai rien oublié. Ça montre aussi cette solidité du groupe".

Malgré l'excellente prestation des siens, Felice Mazzu est conscient qu'il reste du travail à accomplir et que les bons résultats passeront par une concentration des tous les instants : "Il y a toujours des points d’amélioration. D’une part, même contre des adversaires comme aujourd’hui, on doit jouer un peu plus haut. Parce qu’on est une équipe qui a envie d’aller de l’avant. On a préservé ou protégé à un moment le résultat, notamment dans les dix dernières minutes. On aurait pu essayer de continuer à essayer de récupérer les ballons plus haut. Donc on va parler de tout ça et on va essayer de corriger".

Battre Anderlecht sur son terrain ne doit pas donner des ambitions démesurées à l'Union : "On a gagné un match, il en reste 33. Notre ambition c’est juste de se stabiliser dans cette division 1A et on va prendre match par match. On n’a pas d’objectif précis si ce n’est de stabiliser le club".

Après Anderlecht, l'Union recevra le Club de Bruges le week-end prochain. Un nouveau gros morceau donc pour le promu unioniste.

