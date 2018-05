Mazzu : "Ne pas jeter à la poubelle la saison qu'on vient de réaliser"

Charleroi termine à la 6ème et dernière place des POI. "Le sentiment ? de la déception et de la frustration. J’ai un goût amer évidemment car on n’a pas fait les play-offs auxquels on s’attendait. Il ne faut toutefois pas jeter à la poubelle la saison qu’on vient de réaliser. Ce sont des play-offs à oublier. On va essayer de bien récupérer avant de se préparer pour la saison prochaine", a confié Felice Mazzu, le coech du club carolo.

Le mercato hivernal n'a pas été une réussite pour le Sporting qui n'a pu réitérer en 2018 les bonnes prestations du début de saison.

"Cela fait 4 ans et demi que le Sporting de Charleroi (direction et staff) fait des paris qui réussissent. On peut pardonner de moins bonnes recrues entre guillemets qui ne se sont pas intégrées assez vite dans l’effectif. Et puis, vous savez, on a accueilli des nouveaux joueurs à un moment où le Sporting était moins bien. Ce n’était pas évident de les intégrer. On n’a pas réussi à les intégrer au bon moment et ils n’ont pas réussi à s’épanouir comme ils devaient s’épanouir. Par exemple, Semedo a de la qualité mais il était en doute et était en manque de confiance", a souligné le T1 des Zèbres.

"Les quatre derniers mois ont été plus difficiles. On a perdu la dynamique et puis la confiance. On est un club qui progresse chaque année. Il faut partir en vacances l’esprit tranquille en se disant qu’on a tout donné et repartir au combat la saison prochaine", a conclu Nicolas Penneteau, le portier de Charleroi.