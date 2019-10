Mazzu, mécontent contre le VAR, sort son téléphone : "On le voit, le ballon est dehors"

Felice Mazzu était mécontent contre l’arbitrage ce samedi après la défaite de Genk au Standard (1-0) dans le cadre de la 11e journée de Pro League.

Pour lui, le but du Standard aurait dû être annulé car le ballon est sorti du terrain juste avant le but. "Tous mes joueurs s’arrêtent. Parce que le ballon est sorti. On a les vidéos. Je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi le VAR n’intervient pas."

"Vous voulez qu’on regarde la photo ensemble ?" demande l’entraîneur des champions en titre au journaliste qui l’interroge pour Proximus. "Je peux vous la montrer. Je vais vous la montrer car il existe des moyens informatiques qu’on peut utiliser."

"Ça, c’est l’image du ballon qui sort. Et le juge de ligne est juste en face. On le voit, le ballon est dehors" termine Felice Mazzu. "Je vous dis que le ballon est dehors et qu’avec tous les moyens informatiques qu’on a aujourd’hui, ce n’est pas normal de laisser passer une action comme celle-là."