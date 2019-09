Mazzu : "le public a montré tout le respect qu’il a toujours eu et qu’il a encore aujourd’hui" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Mazzu : "le public a montré tout le respect qu’il a toujours eu et qu’il a encore... Felice Mazzu est revenu à Charleroi, mais n’a pas vaincu. Car en première mi-temps, Charleroi s’est procuré deux occasions et a marqué deux fois, notamment sur un penalty. Un penalty qu’aurait pu avoir Genk également. "Je n’ai pas l’habitude de parler sur les décisions et les deux fautes. Les décisions n’ont pas été à notre avantage ce soir", a déclaré Felice Mazzu à notre micro. Et d’ajouter : "On a vu Genk avec une bonne mentalité jusqu’au penalty. Après, on n’a pas toujours fait les bons choix dans cette première mi-temps. Puis j’ai vu mon équipe avec une grosse envie en seconde période. Mais on n’a pas eu assez de situations dangereuses." Charleroi fait donc la bonne opération en ce début de 7e journée de Pro League. Mention spéciale en plus pour les carolos pour l’accueil de leur ancien coach. "En avançant dans la semaine, les émotions sont allées en grandissant. J’ai eu un pincement au cœur en arrivant au stade et quand j’ai vu le tifo, c’est un sentiment de nostalgie. On a eu une relation particulière avec Charleroi et le public a montré tout le respect qu’il a toujours eu et qu’il a encore aujourd’hui", a conclu Felice Mazzu.