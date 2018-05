Mazzu : "Le château de cartes s'est écroulé en deuxième mi-temps"

Felice Mazzu et Nicolas Penneteau n'ont pas contesté la supériorité du Club de Bruges ce jeudi lors des interviews d'après match. Mais l'entraîneur et le gardien des Carolos étaient toutefois déçu de la tournure des événements : après avoir mené 1-0, Charleroi a encaissé à trois reprises en seconde période, la faute au rouleau compresseur blauw & zwart.

"Le château de cartes s'est écroulé en deuxième mi-temps, c'est dommage, a soupiré Felice Mazzu au micro de la RTBF. On avait réalisé une bonne première mi-temps, avec de bonnes intentions, et on a réussi à mener au score. Mais leur victoire est méritée au vu de ce qu'ils ont montré. L'entrée de Vanaken et de Vossen a changé beaucoup de choses dans le jeu de Bruges. On a perdu ce match sur dix minutes, où les Brugeois ont réussi tout ce qu'ils ont entrepris. On va continuer à travailler, tout est encore possible pour accrocher la quatrième place."