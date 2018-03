Mazzu : "Jouer au Standard ? Nous sommes habitués à cette atmosphère"

Le Sporting de Charleroi ouvrira les play-offs 1 ce vendredi soir, à 20h30, en déplacement sur la pelouse du Standard de Liège. Les Carolos débutent cette phase cruciale du championnat à la troisième position avec 26 unités.

"J’espère qu’on se présentera avec un bon état d’esprit face au Standard. C’est la priorité : les joueurs sont conscients que c’est une superbe compétition excitante avec de la grosse qualité chez nos adversaires. Je suppose que mes joueurs auront cette motivation nécessaire pour être présents dès le premier match. On doit effacer le passé, redémarrer à zéro et se rappeler qu’on a été capable de faire de très grosses choses durant la phase classique. On va essayer de les répéter durant les PO1. J’espère que tout le monde aura tourné la page. On sera concentré uniquement sur les PO1. Si on pouvait démarrer nos PO1 comme on avait démarré la phase classique, ce serait vraiment bien. Démarrer sur la pelouse d’un autre adversaire ne serait pas mieux. La seule chose qui change, c’est cette atmosphère et cette rivalité entre les deux clubs wallons. Il faut afficher une certaine mentalité et une bonne gestion mentale", a déclaré Felice Mazzu à notre micro.

Et l’entraineur des Zèbres d’ajouter au sujet de ce premier match : "Il n’y a pas besoin de faire de longs discours. On est habitué à cette atmosphère. Nous allons jouer face au Standard, une très bonne équipe qui a eu des passages un peu plus compliqués. Il n’y aura pas besoin de motiver les joueurs face aux adversaires de PO1. Le tout est qu’ils soient tous conscients qu’ils sont capables d’effectuer des grosses choses. Ce sera certainement un match engagé car les deux équipes sont très motivées pour faire un bon résultat. Rien ne dit que ça ne peut pas être un match spectaculaire aussi. Les matches spectaculaires sont ceux avec beaucoup de reconversions, des pertes et des possessions de balle. Si les deux équipes se positionnent pour que ce soit un match fermé, le plus important sera de faire un bon résultat. Le dernier match face au Standard, tout s’est très bien passé. J’espère que tout se passera bien au niveau humain et au niveau sportif, c’est le plus important, et que le meilleur gagne."