Mazzu : "Je prends la responsabilité de cette défaite contre Bruges"

Le Club Bruges n'a fait qu'une bouchée de Charleroi (6-0) jeudi soir en clôture de la 4e journée des play-offs 1. Avec 40 points, les Brugeois profitent des faux-pas d'Anderlecht (34 points) et de La Gantoise (32 points) pour reprendre 6 et 8 points d'avance sur ses deux plus proches poursuivants dans la course au titre.

"C’est la première fois que nous prenons l’eau de cette manière cette saison. Bruges était totalement supérieur ce soir, il n’y a pas photo. Je prends l’entière responsabilité de cette défaite, en termes de mise en place et d’animation. Les joueurs doivent garder la tête haute. Il reste six rencontres, nous devons retrouver de la sérénité pour dimanche face à Gand", a précisé Felice Mazzu, l’entraineur des Zèbres, au micro de la Pro League après le match.