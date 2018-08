Mazzu : "Je comprends les supporters, je leur demande simplement d'être patients"

Le Sporting de Charleroi est en plein doute. Face à Courtrai samedi soir, les Zèbres ont concédé leur quatrième défaite en cinq rencontres depuis le début de la saison. Un bilan qui rapproche de plus en plus le club carolo de la crise. Felice Mazzu ne veut toutefois pas se laisser abattre si vite et continue de croire en son groupe.

"On a bien commencé le match. On a fait une première période cohérente même si on ne s’est pas créé de grosses situations de but. Mais on a eu des difficultés en seconde mi-temps. Malheureusement, on prend ce but et après on doit courir après le score, souffle le coach carolo au micro de la Pro League. On n’a pas toujours fait les bons choix. On a manqué de justesse et on a eu du déchet. Au fil du temps, le groupe s’est découragé. Je ne sais pas si c’est une absence de révolte mais c’est certainement un peu de découragement après tant d’efforts. Je n’ai pas envie de jeter la pierre sur le groupe, j’ai aussi ma part de responsabilité. J’ai des garçons sains et qui veulent aller de l’avant. On va tout faire pour rebooster les gars, pour qu’ils retrouvent du mental et de l’énergie. "

Avec seulement trois points en cinq journées, les fans des Zèbres commencent à gronder.

"Je comprends les supporters et leur déception. Ça fait quand même assez longtemps qu’on n’avait pas vu un Charleroi avec si peu de points à cette période-ci. Je leur demande simplement d’être patients. On va faire le maximum pour se redresser et pour relever la tête."

"Je n’ai pas envie de passer de message à la direction, on sait très bien ce qu’il s’est passé et ce qu’il va se passer. On a beaucoup de travail" assure encore Mazzu qui conclut tout de même en réclamant des renforts : "On attend des joueurs."