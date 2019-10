Mazzu et les lendemains de C1 victorieux : "C'est important et cela démontre le mérite du groupe"

Le Racing Genk est venu à bout difficilement du Cercle de Bruges (1-0). Felice Mazzu est le premier à reconnaître qu’il sort de ce match avec "un goût de trop peu" et que son adversaire "méritait un point sur la deuxième mi-temps". Sans oublier de pointer le positif.



"On aurait dû finir le match en première mi-temps, on a eu assez de possibilités. Mais on a laissé le Cercle revenir dans le match. On n’a pas assez joué en équipe et on a laissé la possibilité au Cercle de venir dans notre rectangle."



Mazzu attribue ce manque de consistance "à l’addition de plusieurs éléments" : la fatigue, le manque d’automatisme en raison des cinq changements opérés et la blessure de Joakim Maelhe. Le coach du Racing veut retirer le positif et souligne que son équipe à gagner après chacune de ses sorties en C1. "C’est important. L’intensité est très élevée en Champions League, les résultats sont ceux que vous savez (deux défaites et un partage, ndlr) et donc pouvoir réagir et ressortir avec les trois points à chaque fois, cela démontre le mérite du groupe".



Avec cette victoire contre le Cercle, Genk renoue aussi avec le succès après les défaites contre le Standard et Liverpool. Malgré les revers, Mazzu et son staff ont tenu un discours "très positif". "Parce qu’on a vu de très bonnes choses", justifie-t-il. "Au Standard, on ne méritait pas du tout la défaite. Contre Liverpool, on a eu une première mi-temps extraordinaire. Pour le moment, cela ne veut pas nous sourire. On a un peu de poisse sur les buts marqués et annulés. Jusqu’à la 70e, on a fait des choses de très haut niveau contre une grosse équipe de Liverpool, donc évidemment qu’on a essayé de rester positif et de garder cette énergie positive."