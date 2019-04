Mazzu : "De nouveau, on prend un but à la 92e contre Ostende"

Mené, proche de la victoire et finalement rejoint sur le fil, Charleroi est passé par toutes les émotions à Ostende. "En première mi-temps, on a juste essayé de garder le zéro. On n'a pas assez joué, on n'a pas assez bougé, il y a eu du déchet. Par contre, je peux créditer mes joueurs d'une très bonne deuxième mi-temps avec pas mal d'occasions de but. Après, je ne comprends pas la différence entre le penalty sifflé pour Ostende et celui que l'on n'obtient pas", s'interroge Felice Mazzu au micro de la Pro League.



"Maintenant, les garçons ont fait ce qu'il fallait pour revenir dans le matche et mener au score", reprend le coach carolo. "Et de nouveau comme quasiment dans toutes les rencontres de cette saison contre Ostende, on prend ce but à la 92e". Le KVO a en effet marqué trois fois dans les arrêts de jeu en quatre confrontations cette saison.



"On a manqué de métier sur ce but-là. On est mal placé. Le ballon rebondit sur un de mes défenseurs et va sur la tête d'un des joueurs d'Ostende. Franchement, cette équipe ne nous réussit pas. Pourtant à chaque fois, au moins une mi-temps, on a été meilleur que l'adversaire", regrette Mazzu.



En laissant filer les trois points, le Sporting a manqué l'opportunité de prendre la tête du groupe A des play-offs 2. "Il reste encore quatre matches. Pour moi, ce n'est pas terminé. Mais on n'est pas dans une situation confortable."