Mazzu: "Dans les autres clubs j'ai été cité, à Genk ils m'ont attrapé"

C'est officiel depuis ce lundi matin, Felice Mazzu est le nouvel entraîneur du Racing Genk le champion de Belgique en titre. Mazzu (53 ans) a signé un contrat à durée indéterminée et succède à Philippe Clément après six années passées au Sporting Charleroi. Tout n'est pas encore en place autour du coach belge, mais l'essentiel est là. Et le coach belge a pris cette décision en concertation avec sa famille.

"Je suis reconnaissant envers la direction de Genk. Je la remercie de m'offrir un nouveau challenge. Je veux remercier tout le monde à Charleroi, tous ceux qui m'ont permis d'être celui que je suis aujourd'hui. C'est un défi énorme de venir chez le champion de Belgique, mais j'aime les défis. Ça ne me fait pas peur, j'ai envie de progresser. C'est une étape importante dans ma jeune carrière. La séparation avec Charleroi n'a pas été facile, mais aujourd'hui je suis heureux d'être ici. La direction de Genk m'a montré beaucoup de confiance, ce qui compte beaucoup pour moi."

Mazzu se dit évidemment très excité et impatient de disputer la Ligue des Champions avec les Limbourgeois. Mais ce la n'a pas forcément été l’élément décisif dans son choix. Il répond sans détour quand on lui demande pourquoi Genk? "Dans les autres clubs j'ai été cité, et à Genk ils m'ont attrapé."

Il l'admet, toutes les discussions autour de son staff ne sont pas encore terminées. Mais s'il trouve cela normal de conserver une bonne partie de l'équipe déjà en place, il admet qu'il apprécierait avoir "un copain" auprès de lui dans l'aventure. Du Mazzu pur jus, qui s'engage aussi à relever le défi de la langue !