Mazzu: "Ces deux victoires doivent nous donner confiance"

Le coach carolo a alors mis le doigt sur le manque de continuité, d'une mi-temps à l'autre, de son équipe. "On doit pouvoir évoluer toujours comme lors de notre deuxième mi-temps. J'essaye de trouver la solution pour que l'on soit libéré dans l'entièreté du match. On fait une mi-temps 'oui' et une mi-temps 'non' depuis quelques semaines. Ce serait bien de faire deux mi-temps 'oui'."

"Sur notre deuxième mi-temps, on mérite amplement cette victoire mais c'est vrai, notre début de match a été difficile. Je pense qu'il y a eu deux moments importants: l'égalisation rapide qui nous a permis de rester dans le match et puis un très grand Nicolas Pennneteau qui nous a permis de rentrer au vestiaire à égalité."

C'est un Felice Mazzu soulagé qui s'est présenté à nos micro dimanche soir après le succès 2-4 de Charleroi contre Lokeren. Un Felice Mazzu, heureux d'avoir pu décrocher un deuxième succès consécutif en championnat, chose qui n'était plus arrivée depuis un an jour pour jour.

Hendrickx: "C'est le mérite du groupe"

"C'est une victoire au caractère", a pour sa part réagi le milieu de terrain des Zèbres Gaëtan Hendrickx. "C'est le mérite du groupe. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien. On a bien communiqué et on était bien en place. Offensivement, on a des joueurs fantastiques capables de faire la différence et cela s'est vu. C'est très bien pour la confiance! Tout est positif aujourd'hui.