Mazzu : "C'est un match référence, j'espère que ce sera un déclic"

Felice Mazzu n’a pas cherché à cacher sa joie ce samedi soir après la belle performance de ses joueurs qui ont tout donné pour empocher la victoire face au Club Bruges. Une prestation qui demande bien entendu confirmation.

"Cette victoire est méritée, ça fait plaisir. On a été menés contre une équipe de Champions League, qui vient de marquer l’histoire du football belge en allant s’imposer à Monaco. Etre menés contre une équipe comme Bruges, ce n’est pas évident. Au fil du match, on a changé notre manière de procéder, en tout cas au niveau de l’état d’esprit, savoure l’entraîneur de Charleroi au micro de la RTBF. On a commencé la partie avec du doute, avec un bloc trop bas. Et puis, on a eu la chance d’égaliser. A partir de là, on est allés les chercher plus haut et on a mis du pressing sur les trois défenseurs centraux. Ça nous a permis de se lâcher techniquement et de se créer des situations intéressantes."

Septièmes au classement, en attendant le résultat du Standard (8ème avec le même nombre de points), les Zèbres se relancent dans la course aux Playoffs I. Maintenant, il s’agit de trouver de la régularité et de se servir de cette performance.

"J’espère que ce sera un déclic. Je pense que c’est un match référence. Quand on a la chance de battre un club comme Bruges, on doit s’en servir pour acquérir de la confiance, éliminer tous les doutes et pouvoir continuer à progresser dans le championnat" conclut le coach carolo.