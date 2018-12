Mazzu: "C’est surtout nos choix offensifs qui n’ont pas été bons aujourd’hui"

Charleroi s'est incliné 0-1 face au Standard lors de la 21ème journée de Pro League. Et avec ce 0 sur 6, les hommes de Felice Mazzu réalisent la mauvaise opération de cette fin de saison en vue d'une qualification pour les PO1.

"Le résultat d’aujourd’hui ne reflète pas la physionomie du match. Charleroi a tenté et méritait beaucoup mieux que cette défaite. Le Standard ne s’est pas présenté énormément de fois devant notre gardien. C’est surtout nos choix offensifs qui n’ont pas été bons aujourd’hui", a déclaré Felice Mazzu à notre micro.

Et d'ajouter: "On était bien en place et on a des situations pour ouvrir le score, mais on fait des mauvais choix. Et sur un contre, on prend le 0-1. Je pense qu’on a eu plus de situations que le Standard. C’est dommage. Je ne peux rien revendiquer sur le match de la semaine passée, mais sur celui d’aujourd’hui, je suis déçu."

Charleroi, 8ème au classement général, se rend au Club de Bruges le 20 janvier après la trêve.