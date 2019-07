Mazzu : "C'est bien pour un premier match mais il y a pas mal de choses à améliorer"

Felice Mazzu s’est installé sur un banc de Pro League pour la 240e fois de sa carrière ce vendredi, la première à la tête du Racing Genk. Un début qui s’est révélé victorieux puisque les Limbourgeois se sont imposés 2-1 contre Courtrai. Perfectionniste, le Carolo retient certes le positif mais ne peut s’empêcher de pointer les manquements observés.

"On a su réagir. C’est important. Je ne vais pas dire qu’on a mal commencé le match car on a eu la possession mais bon la possession ce n’est pas synonyme de victoire", a entamé Mazzu au micro de la Pro League. "C’est bien d’avoir réagi, c’est bien d’être dans la réaction mais j’aurais préféré être dans l’action. Il y a encore pas mal de choses à améliorer. Mais c’est un premier match et un premier match n’est jamais évident. Les gars ont fait le boulot et c’est le plus important."

Genk a su faire tourner la rencontre à son avantage grâce à deux jeunes recrues : Benjamin Nygren et Ianis Hagi. Ce dernier est d’ailleurs sorti du banc pour offrir la victoire aux siens. "C’est bien que la victoire soit venue du banc. Miser sur les jeunes, c’est la politique que le club a installée cette saison-ci. Ce qu’on a vu, c’est bon pour le futur", a souri Mazzu qui attend de voir Hagi sous un meilleur jour dans les prochaines semaines. "Pour le moment, on estime qu’il n’est pas encore au top physiquement. On voit bien qu’il maîtrise les gestes techniques comme son papa. J’espère qu’il sera prêt physiquement le plus vite possible."