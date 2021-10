Mazzu après le show de Mitoma : "C'est un superbe joueur mais il avait besoin de s'adapter" - Pro... La splendide deuxième période de l’Union Saint-Gilloise, victorieuse 4-2 à 10 contre 11 contre Seraing après avoir été menée 0-2, a effacé les difficultés connues par les Bruxellois en première période. Le mérite de cette rédemption revient en grande partie à Kaoru Mitoma, lancé dans la bagarre à la mi-temps par Felice Mazzu et auteur d’un triplé. Une prestation qui n’étonne pas le coach unioniste. "On l’a tous vu aujourd’hui. Mitoma est un superbe joueur. Il est arrivé dans le courant du mois d’août. L’adaptation à la langue et à la culture a fait qu’on a pris le temps pour le lancer dans la bagarre. Aujourd’hui, il a montré que c’est un joueur qui sera très utile pour l’Union. C’est un garçon qui a de la qualité, au niveau technique, au niveau de la vivacité", a commenté Mazzu qui ne l’a pas encore titularisé en Pro League cette saison. A notre miro, l’ancien entraîneur du Sporting de Charleroi s’est réjoui de l’attitude du joueur japonais depuis son arrivée. "C’est extraordinaire pour un entraîneur d’avoir affaire avec la mentalité japonaise. J’ai connu Junya Ito à Genk et Mitoma ici. Ce sont des garçons qui travaillent, qui ne rouspètent pas, qui sont dans la réception des données. Ils sont toujours dans le positif sans râler. Mitoma connait ses qualités et il aurait pu avoir une attitude négative car il ne jouait pas. Au lieu de ça, il est resté positif."