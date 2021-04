Dimanche, à 18H15, le Standard de Liège accueille La Gantoise pour le compte de la 32e journée de Pro League, le championnat de Belgique de football.

Deux formations logiquement du top 5 de notre compétition, mais elles occupent respectivement la 12e et la 9e place.

"Gand, c'est comme nous, ils n'ont rien à faire à cette position. Ils ont beaucoup de qualités, ce sera un match ouvert je pense. Les deux équipes ont une revanche à prendre au vu des positions au classement. On doit gagner ce match pour être en play-offs 2. A mes yeux, ce serait un gâchis pour le Standard de ne pas continuer avec Mbaye Leye la saison prochaine. Il a l'esprit du club, c'est l'avis général du groupe. Quand il était T2 sous Michel Preud'homme, on l'imaginait déjà bien devenir entraineur", a introduit Maxime Lestienne.

Avant d'embrayer sur sa situation personnelle : "Je ne suis pas assez régulier, comme toute l'équipe. Je peux faire un bon match et un catastrophique la semaine d'après. C'est mon principal problème. On ne peut par contre pas me reprocher d'essayer de me donner à 100% quand je suis sur la pelouse. J'ai la chance de me procurer beaucoup d'occasions, mais je ne les concrétise pas. Je ne dois pas trop me poser de questions, juste continuer de faire mon travail. Je dépense beaucoup d'énergie durant un match, peut-être que je manque donc de concentration quand j'arrive dans le rectangle adverse. Quand le coach m'a mis sur le banc, je le méritais. D'autres joueurs travaillent fort dans le groupe. A moi de montrer au coach que je peux redevenir titulaire. Je me pose parfois la question de m'économiser un peu vu mon âge, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin de me défouler, de faire beaucoup d'appels sur un terrain. On ne le voit peut-être pas toujours, mais mes courses libèrent des espaces pour mes équipiers."

Il y a un peu plus d'un an, Lestienne était repris en sélection par Roberto Martinez. C'était il y a longtemps. "Quand tu vois l'équipe actuelle des Diables Rouges, certains joueurs beaucoup plus jeunes, comme Jérémy Doku et Leandro Trossard, que moi font leurs preuves et ils sont performants en club. Moi, je ne pense pas à l'équipe nationale, je n'y ai jamais pensé. Ma sélection, c'était du bonus. Il y a meilleur que moi en ce moment chez les Diables et je suis plus sur la fin que sur le début de ma carrière. Je sais que Roberto Martinez aime bien mon style de jeu, mais l'équipe nationale n'est pas une obsession pour moi", a narré le médian belge de 28 ans.

"Au sujet de mon avenir, je ne sais pas. Il me reste un an de contrat. On verra si des opportunités arrivent. Je suis bien ici en tout cas. Il sera encore temps d'y réfléchir en été. L'objectif, ce sont les play-offs et la finale de la Coupe. Je n'ai jamais rien gagné en Belgique, j'aimerais gagner cette finale", a-t-il conclu.