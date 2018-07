Maxime Lestienne, le gros coup du Standard pour faire oublier Edmilson

Même si sa carrière a été marquée par plusieurs coups du sort, Maxime Lestienne s'est à chaque fois relevé, et quatre ans après avoir quitté la Venise du Nord, il est donc de retour en Pro League.

A 26 ans, l'ailier gauche belge a déjà une belle carte de visite, puisqu'il a disputé des rencontres de Serie A (Genoa), de Liga (Malaga) et de Champions League (PSV).

Edmilson est à peine arrivé au Qatar que déjà, le Standard lui a trouvé un remplaçant : Maxime Lestienne , qui a fait les beaux jours du Club de Bruges entre 2010 et 2014, débarque du côté de Sclessin. Libre comme l'air depuis la fin de son séjour à Malaga, le Mouscronnois s'est lié ce mercredi avec le club liégeois. La durée du contrat n'a pas été précisée, elle serait de 4 ans.

Le Calcio et la Champions League via... le Qatar

Maxime Lestienne face à Manchester United - © AFP

Alors qu'il avait seulement 22 ans, Maxime Lestienne a donné une orientation exotique à sa carrière en quittant le Club de Bruges pour les Qataris d'Al Arabi. Mais dans ce championnat que vient de rejoindre... Edmilson, le Hennuyer n'a jamais joué, puisqu'il a été successivement prêté au Genoa, dans le Calcio, puis au PSV Eindhoven, en Eredivisie.

En Italie, Maxime Lestienne a rarement été titulaire : en l'espace de 23 - bouts de - rencontres de Serie A, il a inscrit un but et délivré deux assists.

La saison suivante, il a marqué les esprits au PSV, notamment en inscrivant deux buts (contre le CSKA Moscou) et en délivrant deux assists (contre Manchester United) en Champions League.

Mais après un début de saison tonitruant (un but et cinq assists en sept rencontre d'Eredivisie), une blessure au mollet et une période de repos accordée après le décès de ses parents l'ont écarté des pelouses durant de longs mois.