Maxime Lestienne: "Edmilson a apporté de belles choses au Standard, j'espère faire de même"

L'arrivée de Maxime Lestienne au Standard est sans aucun doute un des transferts marquants du mercato estival.

A 26 ans et après avoir pas mal bourlingué aux quatre coins de l'Europe et même au-delà, l'ex-ailier du Club de Bruges est donc de retour dans notre championnat.

"Cela fait plusieurs années que le Standard s’intéresse à moi. Le coach (Michel Preud’homme, ndlr) m’a convaincu et je suis très heureux de signer ici", a-t-il expliqué au micro de la RTBF.

Après avoir évolué dans 5 équipes différentes (et 5 pays étrangers) ces 4 dernières années, Maxime Lestienne recherchait une certaine stabilité. Il espère l'avoir trouvée en signant pour quatre ans au Standard où il aura la lourde tâche de remplacer Edmilson Jr parti au Qatar.

"Junior a fait de belles choses ici et j'espère que je ferai de même. Je donnerai le meilleur de moi-même", a-t-il confié.

Et de poursuivre : "Je peux apporter beaucoup de choses. J’espère marquer des buts et être décisif. J'ai l'avantage d'avoir connu Michel Preud'homme à Bruges. Je sais donc comment il travaille et ce qu'il attend des joueurs".

Pour rappel, après Bruges, le Mouscronnois a évolué à Al-Arabi (au Qatar), à la Genoa (dans le Calcio), au PSV Eindhoven (en Eeredivisie), au Rubin Kazan (en Russie) et à Malaga (en Liga espagnole). Le revoilà donc en Belgique au sein d'une équipe du Standard avec laquelle il peut voir grand même s'il ne veut pas se mettre une pression inutile : "Le Standard a un très bon groupe avec de très bons supporters. Je pense qu’on va faire une très bonne saison. L’objectif ? On va voir match par match et en gagner le plus possible et on verra ce que cela donne à la fin".