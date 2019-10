Maxime Lestienne blessé avant les Diables : "J'espère que ce n'est pas grave..."

Ce sont des images que l'on n'aime évidemment pas voir. Maxime Lestienne, blessé et contraint de quitter la pelouse en fin de match face à l'Antwerp. A quelques jours du match des Diables face à Saint-Marin pour lequel le Liégeois a été sélectionné, une blessure sérieuse et une éventuelle absence seraient un énorme coup dur. Après le match, Lestienne était logiquement dépité mais ne connaissait pas encore la gravité de la blessure : "J'avais déjà eu une 'pointe' quelques minutes avant puis sur une contre-attaque, je fais un sprint pour aller vers le but et je sens quelque chose. J'ai déjà eu des blessures donc je sais que c'est quelque chose dans ce genre. Je ne sais pas...on verra. J'espère juste que ce n'est pas grave et que je pourrai reprendre dans deux ou trois jours. Si c'est plus grave ce sera une grosse déception pour moi."