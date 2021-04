Maxime Le Marchand sur le Gril : "Romelu Lukaku m'a bien fait souffrir..."

Arrivé fin janvier en prêt de Fulham, il est déjà l’incontournable de la défense centrale de l’Antwerp façon Vercauteren. Il évoque Sonny Anderson, le foot vertical, Mario Balotelli, les pompes Adidas d’Anderlecht, Didier Lamkel Zé, les petits ponts, Philipp Plein et l’analyse vidéo. Mais aussi Kevin De Bruyne, les sauvetages sur la ligne, Vincent Kompany, les huis clos, Dennis Odoi, le foot business et Charles Aznavour. Et bien sûr… Cyril Lignac. Maxime Le Marchand passe " Sur Le Gril ". Le Great Old revit : à considérer que le leader brugeois, 16 points devant tout le monde, livre son propre championnat, c’est bien l’équipe du Bosuil qui fait office de premier de la classe Jupiler. Et c’est à un Breton venu de Londres que Frankie Vercauteren a confié, depuis deux mois, les clés de son arrière-garde. " J’avais déjà eu un contact avec l’Antwerp voici un an, mais c’est surtout mon ex-équipier et ami Dennis Odoi qui m’a parlé du club " commence Maxime Le Marchand, 31 ans et prêté par Fulham jusqu’en fin de saison. " Ma situation à Londres était compliquée : je n’avais plus aucun temps de jeu et je devais me relancer. Dennis m’a parlé de l’Antwerp comme d’un club de tradition, en pleine reconstruction et porté par des supporters très chauds. J’ai complété mon information… sur Google, et j’ai foncé ! J’ai trouvé ici un vestiaire ambitieux avec une bonne dynamique. On sent aussi l’âme du club à travers les vieilles affiches qui garnissent les couloirs. La ville me plait, avec ses vieux bâtiments : dans l’ascenseur de mon hôtel, j’ai lu l’histoire de Brabo, le petit gamin qui sauve les siens en arrachant la main du géant qui bloque la Ville. Le foot, c’est aussi de l’humain ! " " Les petits ponts, c’est pour au jardin avec les potes… " Pur défensif (" Petit, je jouais devant et je voulais juste marquer des buts ! Puis j’ai progressivement reculé… "), Le Marchand contribue au foot très réaliste souhaité par Vercauteren, recruté pour succéder au trop romantique Ivan Leko. " J’ai été formé à sortir proprement le ballon de derrière et à construire au pied. Mais le coach souhaite un football plus vertical et directement porté vers l’avant. Ça ne me dérange pas : ce qui compte, ce sont les petits détails qui font l’efficacité d’un résultat. En allant gagner à Bruges, on a pris un plaisir fou à défendre proprement ! (sic) Et aujourd’hui, j’avoue que je préfère sauver un ballon devant ma ligne de but qu’aller marquer moi-même en face. Faire un petit pont ne m’intéresse pas : ça, c’est quand on joue au jardin avec les potes ! (rire) Contre Courtrai, j’ai marqué et on a gagné… mais j’étais déçu car on a pris deux buts : oui, je regarde plus le classement des clean-sheets que celui des buteurs ! Avec les années, je me passionne toujours plus pour la tactique. Je me réjouis de jouer les Play-Offs belges : la formule est différente de ce que j’ai connu en Ligue 2 française et en Championship… mais c’est pour ces moments intenses-là qu’on devient joueur de foot ! "

Avec Fulham contre le Chelsea d'Olivier Giroud - © BEN STANSALL - AFP " Anderlecht, ses chaussures Adidas et ses équipements propres… " Avec cinq points d’avance sur la 4e place… et encore neuf points à attribuer, l’Antwerp est proche du but : ses troisièmes Play-Offs 1 consécutifs. Pas mal pour un club qui, voici quatre ans, évoluait encore en D1B. Et qui, ce lundi soir, accueille une première finale, contre Anderlecht… " Aller chercher Bruges sera forcément compliqué, mais moi, je veux surtout vivre l’expérience de l’Europe. Anderlecht, c’est le premier nom que je connaissais du football belge : hors de Belgique, cela reste le club-référence, bien plus que Bruges. Je me souviens des tournois de jeunes avec le Stade Rennais, mon club formateur : on a souvent affronté Anderlecht, on les voyait tous arriver avec leurs chaussures Adidas et leurs équipements bien propres, c’était la classe ! Je me réjouis de les retrouver lundi : ils ont de bons joueurs… et un magnifique ex-joueur comme entraîneur. J’apprécie beaucoup la philosophie de jeu de Vincent Kompany. Et je me dis que pour Vercauteren, ce sera aussi un match très spécial ! Il ne nous en a pas parlé… mais il l’a fait avec son staff ! Kompany face à Vercauteren, ce sera un beau contraste de styles… mais on est capable de s’adapter, jouer dominant ou laisser l’initiative à l’opposant, selon les circonstances… " " Quand on ne veut plus de vous… " Natif de Saint-Malo en Bretagne (" On dit souvent que les Bretons sont des têtus mais moi, je suis facile de caractère… "), Maxime Le Marchand a fait sa jeunesse à Rennes, le club actuel de Jérémy Doku, avant de rebondir au Havre (avec Ryad Mahrez… et Mike Van Haemel !) et surtout à Nice, d’où il gagna son transfert à Fulham.

Equipier de Balotelli à Nice... - © VALERY HACHE - AFP " J’ai beaucoup d’admiration pour les joueurs de club, qui incarnent leurs couleurs et restent toute leur carrière. C’était mon rêve de percer à Rennes, mon club de cœur… mais quand on ne veut plus de vous, vous devez bien partir. Je me souviens de mon premier match comme jeune supporter, c’était contre Monaco : on criait à Sonny Anderson de nous donner son maillot… mais il ne nous entendait pas ! (rire) J’étais aussi ramasseur de balles en Coupe d’Europe contre Osasuna, je n’ai rien oublié… J’ai percé, mais sur le tard. À 18 ans, je n’étais pas prêt : je me mettais la pression et je m’éparpillais. J’ai progressivement dépouillé mon jeu et je suis arrivé en Ligue 1 à seulement 25 ans. Après, le foot, ça reste onze contre onze sur une pelouse, hein ! Et un vestiaire reste un vestiaire… même si en Angleterre, les effectifs étaient plus larges et la concurrence était plus pesante. Mais les menus sont les mêmes partout : pâtes, riz, légumes ! (il rigole) Ici à Anvers, tout le monde a tout fait pour m’intégrer très vite. Je m’attendais même à devoir chanter pour mon bizutage… mais j’y ai échappé. En général, je choisis La Tribu de Dana ou alors Formidable de Charles Aznavour. (Il commence à chantonner) ‘You are the one, for me, for me, for me, for-mi-daaaa-ble…’ J’arrête, je chante trop faux ! " (clin d’œil) " Lamkel Zé ? Tant qu’il marque le dimanche… " À 31 ans et du haut de ses 330 matches professionnels dans trois championnats différents, Maxime Le Marchand est donc l’un des anciens d’un vestiaire anversois bâti autour de Lior Refaelov, Ritchie De Laet, Faris Haroun et Dieumerci Mbokani. Mais comment parler du Great Old sans évoquer le fantasque Didier Lamkel Ze ?...

En duel avec Michy... - © VALERY HACHE - AFP " Avant de venir ici, on m’a dit bien des choses sur lui… mais depuis que je le fréquente, je ne le trouve pas fou du tout ! C’est vrai qu’il arrive parfois en retard en semaine à l’entraînement… mais moi, tant qu’il nous fait gagner le match du week-end, ça me va ! (rires) Mais il doit le faire, sinon on ne va pas s’entendre… (clin d’œil) Il faut parfois des personnages comme ça : ils mettent l’ambiance, et sans eux, le foot serait monotone. Il me rappelle Mario Balotelli, que j’ai connu à Nice : un sacré personnage… mais surtout un grand compétiteur ! Il voulait tout gagner, même les petits matches à l’entraînement. Malgré son image, il pensait toujours collectif. Quand il a signé à Nice, il nous a offert à chacun un sac plein de vêtements Philipp Plein (NDLA : un styliste allemand excentrique ayant habillé les joueurs de l’AS Roma) : c’était un moyen pour lui de s’intégrer plus vite au vestiaire. Il a peut-être commis des écarts en-dehors… mais sur le terrain, il faisait chaque fois la différence. " The winner takes it all… Avec 40 buts encaissés, l’Antwerp a la deuxième défense la plus perméable (derrière Genk) du top 5. Un secteur à stabiliser au plus vite avant les échéances du tour final. " Je suis très minutieux, je prépare mes matches en visionnant des vidéos préparées par notre analyste. J’ai longtemps admiré Laurent Blanc, toujours propre et classe comme défenseur. Mais en Belgique aussi, vous avez de fameux joueurs derrière, comme Janne Vertonguènne et Touby Adervérèlde. (Il prononce péniblement) Je n’arrive jamais à les dire ceux-là ! (rire) L’avant qui m’a fait le plus souffrir, c’est Romelu Lukaku : j’en ai rigolé avec son frère Jordan. Je l’avais joué avec Fulham quand il était à Manchester : on le réduit à ses courses en profondeur, mais il a un jeu très diversifié ! Et clairement, il fait partie des meilleurs attaquants du monde ! Kevin De Bruyne aussi, c’est quelque chose : la manière dont il oriente tout le jeu de son équipe ! Heureusement, il n’était pas là quand j’ai affronté City avec Fulham… Un remake de France-Belgique au prochain l’Euro ? J’espère que les Bleus gagnent comme en 2018 ! Mais je sais qu’en Belgique, ça a fait beaucoup jaser… Qui méritait le plus de gagner ? C’est quoi, le mérite en football ? Moi, je regarde qui a le plus de buts à la fin. Seul le vainqueur a raison : le sport, c’est comme ça… même si parfois, c’est moins beau. "

En duel avec Zlatan... - © VALERY HACHE - AFP " Les émotions du foot, c’est comme une drogue " Le triptyque Anderlecht-Mouscron-Genk pour clôturer la phase régulière : l’Antwerp a son destin en mains pour aborder en force les Play-Offs 1. " Mon rêve, c’est de gagner des trophées… même si avec les années, mes chances se réduisent. J’ai vraiment savouré la montée de Fulham en Premier League… Les émotions du foot sont plus fortes que celle de la vie normale : hormis les naissances de mes deux filles, c’est au foot que je dois les plus grands moments de ma vie. Une victoire ou un trophée, c’est l’aboutissement d’un travail de longue haleine et le relâchement d’une intense pression. C’est tout le parcours, tout ce qu’on a traversé qu’on revoit… Un plaisir pur qui ressemble… à une drogue ! L’argent ne compense pas tout ça : sans la passion, vous n’y arrivez pas. La passion, c’est le carburant : c’est retrouver son émotion d’enfant. C’est pour ça que j’ai un peu du mal avec tout ce foot-business. Je reviendrais bien en arrière, moins de chiffres, moins de droits de télé : un transfert à 200 millions d’euros ne me choque plus… mais c’est tout de même abusif ! Après, ça donne des idées aux jeunes, qui veulent tout tout de suite… et surtout beaucoup trop ! " En ces temps de huis clos et de Covid-19 (" Le foot sans les supporters, c’est tellement triste… "), le Français du Bosuil a étoffé sa palette. Titulaire d’un diplôme de gestion des organisations sportives (" J’ai suivi des cours de comptabilité et de management… alors quand, au vestiaire, ça cause montres, filles et bagnoles, je reste à l’écart ! "), il s’est aussi découvert une passion… pour la pâtisserie. " Durant le confinement, je regardais toutes les émissions de Cyril Lignac et je m’inspire de ses recettes ! J’adore cuisiner et ma femme apprécie mes petits plats : je ne suis pas spécialement doué… mais je suis les instructions. (Clin d’œil) Ma spécialité ? Les tartes aux fruits et les gâteaux au chocolat ! " En attendant la cerise des Play-Offs 1.