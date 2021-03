Maxime D'Arpino : "Ostende trop faible pour l'Europe ? Ceux qui nous critiquent ont fait tellement mieux ?"

Dans le modèle ostendais construit sur les statistiques, c’est lui qui fait officiel de logiciel. Son surnom ? Le Petit Général. Il évoque les Play-Offs 1, Juninho, les huis clos de la Covid, Noah Lang, le contre-pressing et Nabil Fekir. Mais aussi Andrew Hjulsager, la règle des cinq secondes, Russel Crowe, les croquettes de crevettes, Alexander Blessin et les divas du foot. Sans oublier… les pigeons et le yaourt. Maxime D’Arpino passe " Sur Le Gril "

Titulaire à chaque match. 97 % du temps de jeu. Monsieur Ostende, c’est lui. Ou plutôt Mijnheer KVO ? " Non, de grâce, ne me demandez pas de parler Flamand " rigole Maxime D’Arpino : " J’essaie déjà d’apprendre l’Anglais, alors le Flamand, non, c’est compliqué pour moi… S’il vous plaît et merci, c’est tout ce que je sais dire. Acchetblitz et donnequtte : c’est ça, non ? " (Il rigole)

Pas grave : ce garçon parle si bien avec ses pieds. Plus gros récupérateur de D1A selon le décompte statistique de la Pro-League, le Français incarne à merveille le miracle côtier.

" C’est vrai qu’en début de saison, on partait dans l’inconnue totale. On a perdu notre premier match face au Beerschot, et quand on m’a dit que c’était le promu, je me suis posé des questions pour la suite... Puis les résultats ont commencé à s’enchaîner et nous voilà… où on mérite d’être : on n’a rien volé à personne ! Alors, si le coach nous interdit de parler des Play-Offs 1, je ne vous cache pas que ça nous chipote la tête : on n’a pas fait ce chemin pour rien et perso, je serais déçu si on échouait... Disons qu’on a une chance sur 18 de se qualifier… (Il éclate de rire) Bon, on va dire que si on gagne la moitié des matches sur les cinq qui nous restent, on y sera… Mais ce sera dur jusqu’au bout : notre calendrier est favorable sur papier… mais on va affronter des clubs qui jouent leur survie ! "

Gegenpressing

1,74 m et 63 kg. Un modèle de poids-plume avec un moteur de marathonien. Car la philosophie de jeu du coach allemand Alexander Blessin est nourrie de watts : c’est le fameux Gegenpressing. Traduisez le contre-pressing : un pressing haut et permanent dans le camp de l’adversaire, juste après la perte de balle.

" On a souffert durant la préparation pour obtenir le niveau physique requis par cette tactique. On tourne par journées de doubles entraînements. J’ai accusé le coup début 2021, car j’ai tout joué et avec les reports de matches, on avait 7 ou 8 matches au programme de janvier. Mais on est tous jeunes, et on doit tous pouvoir suivre ! Avec un groupe de joueurs plus ‘stars’ que nous, c’est clair que le coach n’aurait peut-être pas le même rendement, et le ressort aurait peut-être cassé sans les bons résultats... Mais ici, on ne sent pas la fatigue. Tout le monde tire à la même corde : le pressing est déclenché par nos attaquants qui font les premières courses, Andrew (Hjulsager) et moi on donne le signal à la ligne médiane, et derrière il y a Jack (Hendry) et Arthur (Theate) qui embraient. "