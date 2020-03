Maxime Busi : "J'aime bien quand ça chauffe un peu sur le terrain..."

On ne passe pas : il est le back droit de la deuxième défense de l’élite, un Charleroi qui gagne… et même sur des terres gantoises jusqu’ici imprenables. Il évoque ses danses au vestiaire, son idole Fabio Cannavaro, le bisou wallon, la rivalité Charleroi-Liège et la motivation façon Belhocine. Mais aussi Stérgos Marinos, son flirt avec Torino, les sprints de Doku, Alicia Keys et les primes de Mehdi. Entretien plomb dans la cervelle : Maxime Busi passe " Sur le Gril ".

Même sans grosse conséquence au classement, c’est LE résultat du week-end : dans la cuisine gastronomique de la Pro-Ligue, le Buffalo figurait au menu du Zèbre, Charleroi a donc mangé Gand dans sa propre antre (1-4). Comme une sorte de répétition générale avant les Play-Offs 1 ?

" On compte bien ne pas y faire de la figuration " explique Maxime Busi, tranquillement installé en salle de presse du Stade du Pays de Charleroi. " Certains disent qu’on est en surrégime et qu’on va s’écrouler ? Nous, on laisse causer… et on verra. Après chaque victoire on nous prédisait ça, ça ne nous a pas empêché d’enchaîner. On veut maintenir notre position et, pourquoi pas ?, faire mieux. Oui, on vise l’Europe. Le titre ? On a une chance sur six, comme tout le monde ! Si la prime d’Europe ou de titre est déjà négociée avec Mehdi Bayat ? Je ne sais pas, à mon âge on ne regarde que le sportif. " (clin d’œil)

" J’ai relu tout mon contrat… "

Le bigre calcule vite, normal : il a la bosse des maths. Sans le foot, c’est sans doute avec des chiffres qu’il aurait poursuivi sa route.

" J’ai entamé des Hautes Etudes en sciences économiques et gestion, mais c’était trop dur de concilier avec le foot. J’ai toujours aimé l’école, et les maths en particulier. Moi, une grosse tête ? Je ne sais pas, demandez à ma mère. (Il rigole) Mais c’est vrai qu’on m’a déjà dit que j’avais du plomb dans la cervelle... Ça sert aussi pour négocier mes contrats : je viens de signer 5 ans au Sporting… et même si mon agent est là pour ça, j’ai aussi tout relu après lui car j’aime bien tout suivre de près. On ne me la fait pas : j’ai appris à me méfier… et aussi des pièges dans les interviews (sourire). Même chose pour l’offre cet hiver de Torino : je trouvais qu’elle arrivait trop tôt pour moi. J’avais besoin de temps pour réfléchir et j’ai pensé à tous ces jeunes partis pour l’étranger sans avoir rien prouvé et qui se sont perdus en route. L’occasion se représentera bien dans le futur, je n’y pense plus. "

" Stérgos est une vraie belle personne "

Il n’a que 20 ans et une trentaine de matches comme pro. Et pourtant, il paraît déjà indéboulonnable sur le flanc droit de la défense de fer carolo. Oublié Stérgos Marinos. Ou plutôt non : pas oublié, solidement honoré.

" Stérgos est vraiment ce qu’on peut appeler une belle personne " poursuit le jeune latéral. " Le lien qui nous relie est celui d’une saine concurrence, comme on dit. La différence d’âge aide aussi : je suis en début de carrière et lui a peut-être ses plus belles années derrière lui. Mais il est toujours là pour me conseiller : ‘Cet ailier-là, il bouge comme ça, il dribble comme ça.’ Stergos n’est jamais avare d’un tuyau. Si j’ai progressé si vite, je le lui dois aussi. La tactique et le positionnement sont les domaines où j’ai le plus appris depuis que je suis pro, cela n’a rien à voir avec le jeu chez les jeunes. Membre d’une famille italienne fan de l’AC Milan, j’ai toujours suivi le foot italien et j’adorais Fabio Cannavaro. Même si mon club de toujours, c’est le Barça dont je ne loupe pas un match. Voir Dani Alves attaquer sur son flanc était un vrai régal. Et dans cette équipe-là, il n’avait pas besoin de défendre. " (rire)

" Je suis très mauvais perdant… "

Gare à trop d’intimité : avec les directives de la Pro-Ligue anti-coronavirus, une trop grande proximité avec les joueurs était proscrite, tant entre les joueurs que lors des interviews ou des contacts avec supporters. Essayez seulement cela avec la grande famille carolo : se priver du bisou wallon, quel enfer !

" On a trouvé la parade, entre nous on se salue en se tapant deux fois les pieds, c’est notre foot-shake à nous! Mais c’est vrai qu’on est une grande famille : chacun s’arrache pour l’autre. Mon meilleur ami ici, c’est David Henen, on se dit tout. Mais c’est Marco (Ilhaimaritra) qui m’a pris sous son aile au début, ainsi que Dodo (Dessoleil), avec qui je mangeais à table. Depuis j’ai pris ma place dans le vestiaire et avec mon côté amuseur, je ne suis pas le dernier à danser au milieu. Mais il faut choisir ses moments. Le meilleur danseur, c’est Nurio, celui qui fait aussi les meilleures blagues en passant d’une langue à l’autre, je ne sais d’ailleurs pas comment il fait. Le plus susceptible ? Steeven Willems, il se vexe vite… mais il le reconnaît lui-même. Le plus pro ? Nico Penneteau. Le plus râleur ? Moi ! Petit, quand je perdais au jeu de société, je balançais tout en l’air. Le plus coquet ? Jérémy Perbet, toujours la coiffe parfaite. Celui qui dort à la vidéo ? Personne… car c’est impossible avec le punch de Belhocine, un vrai motivateur. "

" Belhocine est plus offensif que Mazzù "

Venu de Saint-Trond à l’été 2018 et monté dans le noyau A après seulement deux entraînements en Réserve, Maxime Busi n’oublie pas Felice Mazzù, l’homme qui lui a donné sa chance.

" Felice était aussi fort dans ses briefings, je me souviens du petit clip vidéo qu’il avait compilé de nos familles avant le match de barrage contre l’Antwerp. Il savait nous piquer et moi je joue plus fort quand c’est pour les miens. D’ailleurs, avant chaque match, je prie et je regarde une photo de ma famille. Tactiquement, Mazzù était plus axé sur le jeu défensif, tandis qu’avant Belhocine, on évoque davantage les transitions offensives et les reconversions, il insiste plus pour qu’on se projette vers l’avant. Comme motivateur aussi, le coach actuel trouve toujours les mots pour vous booster. "

" Faire faute sur Messi fait partie du taf… "

Plus jeune, Busi était, paraît-il, du type hyperactif : pas le genre à rester en place. Repris en Espoirs par Johan Walem alors qu’il n’avait toujours pas gratté la moindre minute en D1A, tout est allé très vite pour lui.

" Je ne suis pas d’un naturel nerveux : la première fois que Felice Mazzù m’a dit que j’allais commencer, je n’ai pas paniqué. Je l’ai su en début de semaine, j’ai eu le temps de me préparer, je ne me suis donc pas ‘fait dessus’ (sic) le match venu. Je suis du genre impulsif, à vouloir faire les choses vite et bien, parfois même trop bien car je suis un perfectionniste. Je ne suis jamais content de moi car on ne fait jamais le match parfait : il y a toujours des choses à améliorer. Je ne suis pas vite impressionné non plus : au contraire, j’aime bien quand ça chauffe un peu sur le terrain… Et s’il faut faire la faute, je la ferai, mais jamais pour blesser. Même si c’est Lionel Messi en face ? Ben oui, faut faire le taf, hein ! "

Pour le déstabiliser, il semble bien qu’il faille se lever tôt. Coté à 1,5 millions sur transfertmarkt.be, il sait que le bon back droit est devenu une espèce rare en Belgique. Même derrière Thomas Meunier et Timothy Castagne.

" Forcément, ça joue pour moi pour le futur. Et à terme, bien sûr que je rêve des Diables… mais j’en suis encore loin actuellement. Si le fait que Mehdi Bayat est Président de la Fédé est un bonus pour moi? Je ne sais pas, demandez-le lui ! (sourire) Je ne fais pas attention aux cotes des journalistes après les matches, mon père regarde ça mais il me donne son avis après chaque prestation. Mais l’avis qui compte le plus pour moi, c’est… le mien : je suis très autocritique et quand je vois que même Ronaldo ou Messi se font démonter dans la presse, ça me fait rire… mais ça fait partie du foot. Les articles sur moi ? Ma grand-mère tient mon press-book, moi je regarde ça de loin " (rire).

" Je donne tout pour le maillot… "

Au hit-parade du football belge, ce grand amateur de musique (" J’écoute de tout, j’adore le rap pour le flow et aussi pour les textes… mais sous la douche, je peux aussi chanter du Alicia Keys ") réfléchit un peu avant de se lancer.

" Le meilleur joueur de Belgique ? Je dirais Dieumerci Mbokani, il est vraiment impressionnant. Et dans mon secteur de jeu, un Jérémy Doku reste très imprévisible : je le fréquente en Diablotins, il est déroutant par sa vitesse. Le meilleur de Charleroi ? L’équipe ! Mais c’est vrai qu’un Morioka atteint un fameux niveau depuis qu’il a reculé plus bas, toutes ses qualités ressortent vraiment ! "

Natif de Liège, ayant débuté dans un petit club de Flémalle, Maxime Busi est aussi passé par les jeunes… du Standard avant de rejoindre Charleroi via Saint-Trond. Liège-Charleroi, forcément le sujet est sensible…

" Quel club je supportais quand j’étais jeune ? (Il hésite) Le Barça, je vous l’ai dit… Dans quel stade belge j’allais voir des matches ? Je n’allais pas au stade, je regardais les matches à la télé de Champions League. Et je n’avais pas d’idole en Belgique. Mon seul album Panini, c’était celui de la Coupe du Monde… Je ne suivais pas le foot belge… (Il marque une pause) Et pour ce qui est de la rivalité Charleroi-Standard, elle vit surtout chez les supporters… et je trouve ça bien, ça met de l’ambiance. Moi, je donne tout pour le maillot que je porte… Quant à savoir qui est le premier club wallon, on en a beaucoup parlé lors du derby il y a une semaine. Mais moi ça m’importe plus que deux clubs wallons soient en Play-Offs 1 et que Charleroi se stabilise dans le top 5, que de savoir qui est le premier de Wallonie… "

" L’arbitrage ? Pas une excuse "

Fin mai, au terme des PO1, c’est le premier club de Belgique qui sera désigné. Avec un boulevard d’avance pour les Gazelles brugeoises…

" Bruges est logiquement mon favori… mais avec la division des points, tout peut toujours arriver. Nous, on va tout donner et on verra bien où on arrive. Bruges favorisé par l’arbitrage, comme on l’a dit ces derniers temps ? C’est possible, surtout chez eux avec la pression du public sur les arbitres. Il faut dire qu’ils ont certains joueurs qui sont très fort pour faire de l’intox auprès des arbitres, je dois encore apprendre ce genre de vices… Mais je pars du principe que si sur le terrain, on est plus fort, on doit toujours pouvoir s’imposer et ne pas invoquer l’arbitrage… "

Parole de sage. Malgré ses 20 ans.