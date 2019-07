Matthias Verreth, un produit belge du PSV, pour trois ans à Waasland-Beveren

Waasland-Beveren a annoncé mardi l'arrivée pour trois ans de Matthias Verreth, milieu de terrain de 21 ans qui peut évoluer sur les flancs. Matthias Verreth évoluait au PSV Eindhoven aux Pays-Bas.

Il a été formé au Lierse avant de rejoindre dès l'âge de neuf ans les rangs du PSV Eindhoven. Matthias Verreth a intégré l'équipe Espoirs, Jong PSV en 2016 et a pu effectuer la préparation avec l'équipe fanion cet été. L'an dernier avec Jong PSV, il a disputé 31 matches pour 7 buts (et 4 passes), fêtant une sélection avec le PSV (contre Groningen en championnat), et portera le numéro 29 à Waasland-Beveren en Jupiler Pro League.

Les Waeslandiens entament leur championnat samedi face au Club de Bruges.