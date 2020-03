Mats Rits prolonge au FC Bruges jusque 2024

Mats Rits, le milieu de terrain du Club de Bruges, a prolongé son contrat dans la Venise du Nord jusqu'en juin 2024, a annoncé le leader de la Jupiler Pro League vendredi.

Arrivé à Bruges durant l'été 2018 en provenance de Malines, Mats Rits, 26 ans, est un des pions majeurs de l'équipe de Philippe Clement. Cette saison, il a joué 33 rencontres, marqué six buts et délivré deux assists, toutes compétitions confondues. "Je me sens comme à la maison depuis mon premier jour ici. Cette prolongation de contrat est une belle récompense pour tout le travail fourni ces 18 derniers mois. C'est une motivation supplémentaire pour aller chercher le doublé", a expliqué Mats Rits dans le communiqué du club brugeois.

Assuré de terminer à la première place du classement de la D1A au terme de la phase classique, Bruges affrontera l'Antwerp le dimanche 22 mars prochain à 14h30 en finale de la coupe de Belgique au stade Roi Baudouin à Bruxelles.