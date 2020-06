Matériel pyrotechnique utilisé : Waasland-Beveren doit payer 3.500 euros

Mouscron - Waasland Beveren : 1-0 - Pro League - 29ème Journée - 07/03/2020 Dans un match très fermé, Waasland-Beveren touchait la barre via Badibanga mais c'est bien Mouscron qui ouvrait le score à un quart d'heure du terme via Boya (77e). Un but d'abord annulé puis validé par l'assistance vidéo. Pour se maintenir en Pro League, les Waeslandiens devront battre La Gantoise et espérer qu'Ostende s'incline au Cercle de Bruges lors de la 30e journée.