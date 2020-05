Matches annulés ou à huis clos ? Le Club Bruges remboursera ses abonnés!

Saison actuelle clôturée ou non ? Reprise de la Pro-Ligue en août ? En septembre ? A huis clos ? Tant de questions qui reste ouvertes… et dont la première devrait être (enfin) tranchée lundi, à l’occasion de l’AG de la Pro-Ligue : les clubs de D1A et D1B devraient entériner le classement gelé de la saison 2019-20. Les autres questions découleront des décisions du gouvernement dans la gestion du Covid-19 et des sentences de la CBAS dans l’examen des licences.

Mais à tous ces débats, le Club Bruges répond déjà par un coup de com' spectaculaire : premier club à lancer sa campagne d’abonnements pour la saison prochaine, le Breydel garantit à ses abonnés qu’ils seront... remboursés si des matches à domicile sont annulés ou disputés à huis clos ! En détail, cela donne ceci : " Chaque abonné récupérera de 5% de son investissement par match annulé ou imposé à huis clos par les circonstances ". Le compte est bon : avec 20 matches à domicile (play-offs compris), chaque match vaut effectivement 5% du prix de l’abonnement saisonnier.

Suspense télé

Pour la saison écoulée, amputée de sa 30e journée et surtout des Play-Offs, la question de l’indemnisation des supporters reste ouverte : le Club Bruges attend d’en savoir plus sur le bras de fer entre les télés détentrices des droits (VOO, Telenet et Proximus) et la Pro-Ligue. Telenet a déjà fait savoir son intention d’ester en justice pour récupérer la dernière tranche de droits déjà payée (20,5 millions) avant l’annulation des Play-Offs… et pour une grande part redistribuée aux clubs. Proximus devrait suivre.

Au Standard, c’est le même souci : si la vente d’abonnements n’a pas démarré pour la saison prochaine, plusieurs milliers de mini-abonnements pour les Play-Offs... finalement annulés ont déjà été vendus.

60% des fans veulent être indemnisés

Sondée dans une grande enquête par leur Fédération Nationale, la coupole des fan-clubs officiels des matricules de Pro Ligue, les supporters sont plus de 60 % à réclamer d’être indemnisés pour les 5 à 6 matches dont ils n’ont pas pu profiter. Parmi eux, deux tiers veulent que leur mise soit reportée sur le prochain abonnement. 15 % d’entre eux souhaitent que leur montant soit valide en bons de boissons et catering. Les derniers 15% veulent être remboursés financièrement.

Le gel des décisions concernant la saison prochaine (format du championnat à 16, 18 ou 20 clubs, huis clos ou pas, date de démarrage de la prochaine saison) ralentit tout le fonctionnement des clubs. Le montant total de la vente des abonnements approche les 100 millions d’euros pour les 16 clubs de D1A. Et le temps presse : l’apport de cash frais aux mois de juin et juillet, période privilégiée de la vente des abonnements, est déterminant pour la politique sportive des clubs… et leurs transferts entrants.