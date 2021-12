Arnaud Bodart, gardien du Standard, lors du derby wallon contre Charleroi, enlevant les fumigènes jonchant le terrain. © BELGA PHOTO BRUNO FAHY

Standard-Charleroi, c'était le match choc de cette 17e journée de Jupiler Pro League. Menés 0-3 sur sa pelouse par les Zèbres, les joueurs de Luka Elsner ont vu le match être définitivement arrêté à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Pour cause des jets de fumigènes sur le terrain par certains supporters du Standard. Pour Stéphane Breda, notre consultant arbitrage, il faut différencier les supporters et ne pas faire de généralité. "Il ne faut pas mélanger les voyous aux supporters du Standard."

Il ajoute même qu'on peut se poser des questions sur leur présence dans les stades, "pourquoi on les laisse venir mettre la pagaille dans un match de foot". Stéphane conclut en comprenant la déception du fan de football et en disant que cette situation "est à pleurer".