Mata: "On veut essayer d'être encore européen après la trêve hivernale"

Le Club de Bruges en est à son 17e match consécutif sans perdre, grâce à sa victoire contre Mouscron vendredi soir (0-1). Si les hommes de Philippe Clément ont déroulé sans briller pour engranger leur 8e victoire en Pro League, ils ont laissé une belle impression de puissance défensive à quelques jours de recevoir le PSG.

"Ça met l’équipe en confiance et c’est de bon augure pour le match contre Paris. On est une équipe ambitieuse et on a à cœur de faire la meilleure campagne possible et d’essayer d’être encore européen après la trêve hivernale", a déclaré Clinton Mata à notre micro à l’issue du match.

Et le back d’ajouter sur la rotation de l’équipe : "c’est ça qui fait aussi notre force. On a un banc et un groupe de qualité. A n’importe quel moment, un joueur peut en remplacer un autre sans qu’on perde en qualité. C’est ce qui aussi que Bruges aujourd’hui est au top."

Avec une telle réussite, on pourrait craindre que le Club s’endorme un peu. Un sommeil que balaie directement Clinton Mata : "le coach nous met en garde tout le temps. On essaye de semaine en semaine de faire du mieux que l’on peut et d’augmenter le rythme. On a un groupe mature pour se remettre sur le droit chemin si ça devait arriver."

Avec le match contre le PSG ce soir, Bruges entame une grosse semaine. Car dimanche il faudra remettre le bleu de travail en recevant le Standard de Michel Preud’homme. "C’est ça le haut niveau. On doit y faire face. On joue tous les trois jours et cela fait partie de notre métier", conclu Clinton Mata.

Avec 2 points en 2 matches, Bruges a bien entamé sa campagne de Ligue des Champions. Reste à voir ce que les hommes de Philippe Clément peuvent faire contre le PSG ce soir sous le coup de 21h.