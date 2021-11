Mata après la victoire brugeoise à Genk : "Il fallait une réaction, pour notre fierté et pour les supporters"

Les Brugeois ont renoué avec la victoire. Les hommes de Philippe Clément, réduits à 10 à la 42e, se sont imposés au caractère, ce dimanche à Genk (2-3).

Le Brugeois Clinton Mata était particulièrement heureux et soulagé. Il a souligné la réaction du groupe après la déroute en Champions League face à Leipzig (0-5) : "Il fallait une réaction dans tous les domaines, déjà pour nous-mêmes et pour notre fierté, pour les dirigeants, pour les supporters et pour tous ceux qui travaillent pour nous. Cette victoire elle est pour eux, mais elle va aussi nous souder pour la suite".

Le défenseur brugeois n’a jamais douté, même à 10 quand Genk menait 2-1 : "On a jamais douté. A près l’exclusion on s’est dit qu’il fallait qu’on revienne à la pause avec ce but d’avance. En deuxième période on est resté soudé. On savait que ça allait être difficile mais on savait aussi qu’on allait se créer deux ou trois occasions. On est très fier de cette victoire. Ça efface un peu le match de Champions League où on a manqué d’agressivité. Il faudra reconfirmer cela ici en Coupe".

L’autre joueur particulièrement heureux après cette victoire c’est Simon Mignolet : "Je suis très content. J’ai dit cette semaine que, vu notre situation, la seule chose qui était importante c’était le résultat. Et on a réussi à gagner avec 10 hommes. On a montré une belle mentalité. On se serait contenté d’un point, mais on est très content avec les 3 points, a conclu le portier brugeois.