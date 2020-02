Massimo Bruno : "On a peut-être d'autres ambitions que les PO1"

Le Sporting Charleroi a presque validé son ticket pour les PO1 ce mardi soir contre Malines, 2-1. Toute l’équipe était forcément très heureuse à l’issue de la rencontre, Massimo Bruno n’échappait pas à ce constat. Le joueur ne cache pas les ambitions du club qui ne compte pas faire de la figuration dans ces play-offs.

"On est très très content. On voulait vraiment gagner ce match. On reste sur un 6 sur 6, je crois que c’est vraiment ce qu’il fallait contre deux concurrents directs pour les PO1" réagissait-il d’abord.

Avant d’analyser la situation : "Ça se passe bien depuis le début de saison. On a rarement eu un creux, et c’est bien parce qu’on a peut-être d’autres ambitions que les PO1. Il ne faut pas non plus regarder trop loin, mais c’est bien ce qu’on fait, on prend beaucoup de plaisir sur le terrain. On allie agressivité et football, donc c’est bien on devient une très très bonne équipe. Quand on a les résultats qui suivent… on vit super-bien cette saison !"

Mais Charleroi ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, "La saison est loin d’être réussie, loin d’être finie, si on est en PO1 à nous d’essayer d’aller chercher quelque chose. De ne pas se contenter d’y être, d’être un acteur de ces PO. Essayons de grappiller quelque chose et d’être au contact des premières places."

Et d’être européen la saison prochaine ? "Pourquoi pas, ce serait le top pour un club comme Charleroi."