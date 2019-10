Marco Kana : "Vincent Kompany comme mentor, c’est parfait pour apprendre le rôle de défenseur" - © Tous droits réservés

Marco Kana : "Vincent Kompany comme mentor, c'est parfait pour apprendre le rôle de défenseur" -... Anderlecht a passé une bonne soirée grâce à sa large victoire face à Saint-Trond (4-1). Parmi ce collectif, on a assisté à la première titularisation et au premier but du jeune Belge, Marco Kana, 17 ans. Un joueur évidemment émerveillé à l’issue de la rencontre. "C’était vraiment quelque chose d’incroyable. Parce qu’on a très bien commencé le match en tant qu’équipe, on marque très vite. Et puis pouvoir marquer mon premier but ici, dans mon club de cœur, dans le club dans lequel je joue depuis tout petit… C’est incroyable !" a-t-il confié au micro de la Pro League. "C’est que de la joie, c’est vraiment dur à décrire. C’est de la joie, c’est de la fierté, que des émotions qui passent par la tête, c’est magnifique !" Le jeune Belge a réalisé une bonne rencontre, dans un rôle de défenseur central qui n’est pas le sien… "J’ai été formé comme milieu. Maintenant, Vincent m’a mis comme défenseur. J’aime bien et je me suis adapté à ce poste. Je continue toujours à apprendre. Vincent Kompany comme mentor, c’est parfait pour apprendre le rôle de défenseur. Chaque jour j’apprends quelque chose de nouveau. C’est ça que je commence à aimer ce poste." Franky Vercauteren vient d’arriver, qu’apporte-t-il déjà à cette équipe ? "Il aide beaucoup Vincent. Ils travaillent toujours en coopération. A l’entraînement il nous aide beaucoup. Notamment sur le fait de ne pas donner de cadeaux à nos adversaires. Le duo Kompany-Franky ça peut faire quelque chose de bon !"