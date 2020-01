Marco Kana : "On croit à 100 % au projet Kompany"

Il a le visage poupon d’un ado de 17 ans et demi, mais les neurones sont à la bonne place dans une tête bien faite. En quelques mois, il est devenu l’un des ténors de la nouvelle classe mauve. Il évoque Vincent Kompany, les pseudo-agents harceleurs, Sergio Busquets, les Play-Offs 2 et les maths dans le foot. Mais aussi Frankie Vercauteren, la nécessaire force mentale, Pep Guardiola, l’architecture et le Soulier d’Or. Et surtout un auto-but marqué en cauchemar pour le Standard. Marco Kana passe " Sur le Gril ".

On le retrouve au Lotto Park, quelques minutes après l’interview qui va suivre, en train de mater, sur le grand mur à photos du hall d’entrée, tous les noyaux champions du Sporting d’Anderlecht. Marco Kana n’a que 17 ans, mais le garçon connaît ses classiques.

" Quand j’avais 10 ans, j’étais ramasseur de balles lors du tout premier match de Youri Tielemans, en août 2012 " rembobine le défenseur mauve. " J’étais placé au point de corner et je me rappelle du gros coup de colère de Matias Suarez qui avait frappé sur le poteau sur une passe de Youri. Sur le moment, j’ai sursauté de peur : j’étais encore petit… et je lui ai vite donné ma balle pour accélérer la reprise du jeu. "

" Vincent connaît tous les jeunes "

Marco Kana est un peu la surprise du chef, cette saison, dans la nouvelle politique de rajeunissement orchestrée par Vincent Kompany. Convoqué en début de saison, sans avoir un pedigree comparable à d’autres jeunes déjà récompensés par un contrat pro, le jeune formé en médian central a enchaîné les titularisations jusqu’à devenir un habitué de la compo mauve.

" Tout est allé très vite : j’ai été convoqué à l’entraînement du noyau A et après cette seule semaine avec le groupe, j’étais déjà repris pour le match suivant. Vincent Kompany me connaissait, j’avais déjà parlé longuement avec lui : les jeunes, il ne les découvre pas quand ils arrivent à l’entraînement, il va les chercher dans leur équipe et il connaît tout le monde jusqu’au U18. Il vous parle de foot et des choses de la vie, tout se passe très simplement. Peut-être que certains sont impressionnés par son statut, mais moi, l’avoir à mes côtés me booste : j’oublie son CV, je ne vois que le joueur. Quand je suis monté sur le terrain pour mon premier match, j’ai eu un petit coup d’adrénaline, mais une fois le premier ballon touché, tout ça était oublié. Vous jouez dans un stade rempli, ça change des matches chez les jeunes où il n’y a que les parents qui crient. Ici, vous jouez pour toute une ville. Contre Bruges, je suis retourné sur le petit banc, mais même sur le banc j’apprends : on y voit mieux le jeu collectif. "

" Les Play-Offs 2, c’est pas pour nous… "

C’est le paradoxe de la saison de Kana : propulsé chez les grands et ravi de son évolution, il vit aussi de l’intérieur toutes les difficultés du projet. Pour la 2e saison consécutive, Anderlecht risque de louper le train européen.

" On va tout faire pour aller en Play-Offs 1, mais on est conscient que ce sera très, très difficile. Les Play-Offs 2, ce n’est pas pour nous… mais si on doit les jouer, on les jouera. Je suis sûr à 100% que le projet Kompany va réussir : à terme, le beau jeu amène toujours les résultats. Dans notre ADN mauve, et je suis à Neerpede depuis mes 6 ans, on est dressé pour construire de l’arrière de façon technique, on doit être dominant, jouer propre et presser haut. On doit gagner, mais aussi en jouant bien. Quand on perd, je reviens à la maison en râlant : j’ai toujours été mauvais perdant. Et même quand on gagne… mais qu’on a mal joué, je ne suis pas content. Même si à certains moments compliqués d’un match, on doit pouvoir jouer long et faire un bloc compact : même les grands équipes comme Barcelone, mon club préféré après Anderlecht, jouent parfois comme ça. "

" Kompany nous parle de Guardiola "

Capitaine chez les jeunes, sans forcément être la star de l’équipe, Kana dégage aussi chez les grands une certaine assurance. Qui n’est pas sans rappeler, 15 ans avant lui, un certain Vince The Prince.

" Je ne suis pas arrogant… mais j’ai confiance en moi. Le principal conseil retenu de Vincent, et qu’il répète aux autres jeunes, c’est quand il m’a dit ‘reste toi-même, impose-toi, prends ta place dans le noyau, ne sois pas intimidé’. Il n’y a pas de vieux ou de jeunes, on forme tous un groupe uni sans les rivalités de vestiaire qu’on pourrait imaginer. Vincent nous a aussi parlé de Pep Guardiola, et de tous les accents de son jeu. C’est très complexe, mais nécessaire : le foot est devenu très intense, et impose une prise de décision rapide. Quand il est arrivé, Frankie Vercauteren a gardé cette philosophie… mais en gommant les aspérités de notre jeu, car son expérience du foot belge est énorme. Il m’a appris à chasser toute prise de risques sur le terrain. Je gère assez bien la pression : la psychologue du Sporting m’a donné quelques astuces, notamment après mes deux erreurs qui ont amené des buts à Ostende. Elle me dit que si je me blouse à la 30e minute d’un match, il me reste une heure pour rectifier le tir. Si c’est à la 80e, il m’en reste 10. Et sinon, ce sera au prochain match. Le message, c’est qu’on a toujours une chance de se refaire, et il ne faut pas ressasser le passé. Mon pire cauchemar de foot, je l’ai fait quand j’étais petit : on jouait contre le Standard et je marquais contre mon camp à la toute dernière minute. Heureusement, ça m’a réveillé. " (rires)

Les maths pour la tactique

Pour cette rencontre, Marco Kana nous a rejoints en droite ligne de l’école : il boucle sa rhétorique en option Maths-Sciences dans l’enseignement général. Et contrairement à la plupart des jeunes mauves impliqués dans le projet Purple Talents… qui réalisent la combinaison sport-études dans l’enseignement technique et professionnel.

" Ça me fait un horaire assez lourd, mais mes parents veulent que je décroche mon diplôme, on sait qu’en football tout peut vite s’arrêter. Jusqu’en U18, ceux qui travaillaient mal à l’école étaient privés d’entraînement, il fallait prester des deux côtés. Kompany nous pousse aussi à étudier le plus longtemps possible : il retarde même parfois des rassemblements pour nous permettre d’arriver à l’heure. Au vestiaire, les autres m’appellent d’ailleurs ‘l’écolier’ ! (rires). En stage, j’étudiais pendant qu’ils se détendaient. J’aime bien les maths et le côté structuré de l’algèbre. Si ça aide pour la tactique ? (Il réfléchit) Peut-être un peu car ça me donne des méthodes de pensée très utiles sur le terrain, pour faire les choses de manière organisée et envisager toutes les options de jeu. Et à l’école, je ne triche jamais : je préfère avoir 0/10 sans avoir étudié que 5 ou 6 en ayant copié sur le voisin ! Sans le foot, je me verrais bien dans le marketing, le management sportif ou même l’architecture. Si Marc Coucke cherche un concepteur pour le futur stade, il peut m’appeler dans 5-6 ans. " (rires)

Nouvelles têtes à la tête…

Parlons de Marc Coucke : le Président mauve vient de re-modifier son organigramme. Depuis la reprise du club par le milliardaire, l’équipe n’a pas cessé de hoqueter.

" On nous a prévenus deux jours avant tout le monde que la direction allait changer, mais sans nous dire les noms des personnes. Mais toutes ces modifications dans les bureaux n’impactent pas l’équipe : notre travail à nous se limite au terrain. Pour tout vous dire, on n’a encore vu aucun des nouveaux dirigeants. Mais si on croise de nouvelles têtes dans les couloirs, il faut toujours dire bonjour, on ne sait jamais (rires). Savoir que le club doit dégraisser avant fin janvier pour faire rentrer l’argent dans les caisses n’a pas d’influence non plus : on sait que c’est la loi du foot professionnel. Au contraire, ça ne peut que nous inciter à mieux jouer pour convaincre le coach et le club qu’ils ont besoin de nous ! "

Qui est le plus… ?

Admirateur de Yaya Touré, de Paul Scholes et de Sergio Busquets vu sa formation de base (" J’ai grandi avec le Barca 2010 à 2015, qui gagnait tout, je me régalais "), Marco Kana accepte alors de se prêter à un petit questionnaire dans l’intimité du vestiaire mauve.

" Le meilleur joueur d’Anderlecht ? Pour moi, ils sont trois : Nacer Chadli pour son sang-froid devant le but et son talent des deux pieds, Kompany pour ses qualités de leader et parce qu’il voit des passes que personne ne voit, et Albert Sambi Lokonga pour cette facilité qu’il a, cette ‘arrogance’ typiquement anderlechtoise que les équipes adverses nous reprochaient souvent chez les jeunes. Le plus blagueur du vestiaire ? Elias Cobbaut sans hésitation ! L’adversaire le plus difficile à l’entraînement ? Jérémie Doku, pour ses un contre un et sa vitesse, mais je compense petit à petit ma lenteur ma lecture de jeu et mon positionnement. Le plus coquet ? Il ne va pas aimer que je le dise, mais c’est Alexis Saelemaekers : il aime bien être ‘propre’ quand il va au repas devant tout le monde (rires). Le meilleur chanteur ? Je dirais Doku encore, car les mauvais chanteurs ne manquent pas… et j’en fais partie, on l’a vu au stage (rires). Le plus distrait ? Philip Sandler qui, avec ses retards, alimente souvent la caisse des amendes. Celui à qui je confierais mes codes secrets bancaires ? Doku encore, c’est mon meilleur ami, on se connaît depuis nos 10 ans. "

Harcelé sur les réseaux sociaux…

Biberonné au lait mauve depuis son affiliation à 6 ans (" Il ne faut jamais dire jamais… mais je crois qu’il y a peu de chances que je signe un jour à Bruges ou au Standard "), Marco Kana a aussi découvert les arcanes du foot-business lors de la signature de son premier contrat pro, il y a quelques mois.

" J’ai été harcelé par des agents sur les réseaux sociaux, d’autres se procuraient mon numéro de téléphone et se disaient mandatés par tel ou tel club. Il faut être fort mentalement dans ces moments-là. Moi, j’ai tout refilé à mon père pour être tranquille, c’est lui qui s’occupe de mes affaires. Je comprends que le monde extérieur soit interloqué quand il entend les sommes qui circulent dans le football. Ça peut aussi rendre fou un jeune : du jour au lendemain, vous gagnez plus que ce que vos parents ont jamais gagné, certains ne gèrent pas bien. Mais on doit aussi savoir que nous, depuis tout petits, on fait de gros sacrifices au quotidien : j’ai des amis qui sortent tous les samedis soirs, qui mangent ce qu’ils veulent ou qui arrêtent l’école. Moi je m’entraîne, j’étudie, je surveille mon alimentation, je me repose, je ne sors jamais. Si les filles me tournent autour depuis que je passe à la télé ? C’est vrai, il y a ce genre de choses, mais je suis célibataire et je me concentre sur le football et mes études. "

LE OUI/NON DE MARCO KANA

Anderlecht se prépare à jouer les Play-Offs 2 : " NON. "

Bruges sera champion : " C’est difficile à avouer… mais JOKER ! "

Dieumerci Mbokani méritait le Soulier d’Or : " NON quand je vois la prestation de Hans Vanaken contre nous dimanche passé… "

Marco Kana gagnera un jour le Soulier d’Or : " OUI… si je reste en Belgique. "

Liverpool conserve sa Champions League cette saison : " OUI, ils sont vraiment au-dessus du lot "

Kevin De Bruyne gagnera un jour le Ballon d’Or : " OUI car ce qu’il fait à City est incroyable… et depuis de nombreuses années. "

Marco Kana portera un jour le maillot de Barcelone : " OUI "

Marco Kana jouera un jour pour les Diables Rouges : " OUI… mais je parle des Diablotins, car je n’ai pas encore tranché entre la Belgique et le Congo. "

Les Diables Rouges gagnent l’Euro 2020 : " OUI "

