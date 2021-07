Marco Ilaimaharitra après Charleroi - Saint-Trond : "Les idées sont là mais il faut le temps... Le Sporting de Charleroi a partagé l’enjeu contre Saint-Trond (0-0) ce samedi après-midi lors de la deuxième journée de Pro League. Le milieu de terrain carolo Marco Ilaimaharitra s’est présenté à l’interview d’après-match avec un sentiment mitigé. "On aurait voulu repartir avec les trois points pour offrir une belle première fête à nos supporters mais il faut quand même être content du point qu’on a pris ce soir. Au moins on n’a pas perdu alors qu’en fin de saison dernière c’est le genre de match qu’on aurait pu perdre", a expliqué Ilaimaharitra au micro de Benjamin Deceuninck. Après leur belle victoire à Ostende le week-end dernier (0-3), les Zèbres auraient pu s’isoler en tête en cas de victoire : "Il nous a manqué de la réussite et un peu de niaque en première mi-temps car on avait quand même le match en main. C’est frustrant car il nous manquait un petit truc mental pour gagner. C’est une bonne leçon pour le prochain match". Avant de conclure : "Les idées sont là mais il faut le temps que tout se mette en place. Ça ne sera pas parfait tout de suite mais on sait que ce n’est qu’une question de temps".