Marcel Javaux vu par ses collègues de La Tribune : entier, franc, direct, attachant et… Ardennais !

Marcel, en tout cas, n’a pas peur de prendre position. Et s’il y a un problème (ndlr : beaucoup de téléspectateurs se souviennent d’une altercation avec Rodrigo Beenkens par exemple), il discute et ça s’arrange. Il n’y a pas de rancune. Ce n’est jamais que du foot hein ! Et puis Marcel, il a aussi des expressions qui sortent de nulle part, qui peuvent parfois ne pas plaire à tout le monde… mais c’est son caractère : il est entier. Avec une bouille, et un humour particulier : personnellement moi j’adore !"

"C’est un homme très attachant, on ne peut que l’apprécier. Un vrai Ardennais, avec son caractère, parfois têtu, mais capable de se remettre en question aussi. Et puis pour les arbitres, ce n’est pas facile, avec un règlement qui évolue chaque année. Mais il a une vraie mentalité de travailleur, toujours dans le respect. Son métier de policier l’a aidé aussi je pense, dans sa carrière sur les terrains et sur le plateau. Il arrive à garder ses nerfs. Et ce n’est pas toujours facile de bien se débrouiller devant la caméra, surtout que cette séquence arbitrage est aussi fort regardée et analysée. Il parle de phases qui peuvent faire la différence.

Philippe Albert , l’ancien Diable rouge devenu consultant , n’a pas attendu de partager le plateau de La Tribune avec lui pour bien connaître Marcel Javaux : "On est tous les deux de la province du Luxembourg. Il m’avait d’ailleurs déjà arbitré chez les jeunes, et puis plus tard je l’ai aussi connu sur les terrains de D1. En fait on a un peu la même trajectoire."

"Il est vite devenu un référent sur l’arbitrage pour les médias. On avait commencé La Tribune avec Michel Piraux comme arbitre, qui connaissait aussi particulièrement bien le règlement mais qui était peut-être plus "conventionnel" que Marcel, un petit peu moins "audacieux" pour remettre en question l’arbitrage, quand il devait l’être… Le franc-parler de Marcel a été précieux dans son franc-parler, même s’il a toujours aussi protégé les arbitres. En fait, il a en quelque sorte donné un peu de couleurs aux hommes en noir ! Et il est resté humble, c’est quelqu’un en qui le grand public peut s’identifier. Il n’est pas arrivé pour donner des leçons d’arbitrage, il préparait très bien ses séquences, dans la rigueur nécessaire. Et il est doué pour aller chercher les interlocuteurs sur le plateau, sans filtre, avec un côté puncheur qui savait qu’il n’allait pas perdre la face dans les joutes verbales en direct. Bon évidemment il y a eu quelques dérapages, quelques expressions maladroites. On a parfois eu des explications franches et nettes après ces émissions, et il était très à l’écoute."

Michel Lecomte , directeur de la rédaction des sports et co-présentateur de La Tribune, n’avait pas hésité longtemps avant de recruter Marcel Javaux pour la séquence arbitrage de l’émission : "Marcel, c’était déjà une vedette avant qu’il ne fasse de la télévision ! Dans le lot des arbitres, il a toujours eu une certaine propension à se distinguer, dans le bon sens du terme. On avait déjà plus souvent des interviews de Marcel que de ses collègues, quand il était arbitre. Ce qui lui a parfois valu quelques petits ennuis avec sa hiérarchie (sourire). Mais il a aussi finalement réussi à "populariser" le rôle de l’arbitre, à le mettre un peu en avant (et les arbitres en ont besoin)."

Benjamin Deceuninck : "Nounours des Ardennes"

Benjamin Deceuninck, co-présentateur de La Tribune, a travaillé très étroitement avec Marcel Javaux dès son arrivée dans l’équipe et a même pris de la hauteur avec lui pour la séquence arbitrage "dans le pigeonnier". Il utilise une image qui illustre bien leur complicité : "Pour moi, c’est un gros nounours des Ardennes. C’est vraiment un bel ambassadeur de la province de Luxembourg. Il est cash, il est nature, il est humain. Si je dois définir ma relation avec lui, disons qu’il était un peu mon grand-père par moments, et à d’autres c’était moi son père, qui devait le calmer un peu comme je parle à mes enfants. L’émission, c’est du direct, sans filtre, donc il faut mettre le curseur au bon endroit ! Mais avec Marcel, il y avait toujours matière à débat pour la séquence, il dit les choses comme il les pense, mais toujours dans le respect. Et il a aussi, à de très rares exceptions près, gardé le respect des gens qu’il jugeait."

"On a fait évoluer cette séquence, lui et moi. Au début je me faisais un peu l’avocat du diable, et lui défendait les arbitres à tout prix. Plus on a évolué vers quelque chose de plus pédagogue, pour apprendre des choses aux téléspectateurs, leur permettre de se mettre un peu à la place de l’arbitre. Parfois il y a eu quelques discussions animées, des petites choses qu’il a pu prendre mal sur le plateau, mais on n’a jamais cru qu’il partirait de l’émission. A part cette année. Il commençait à fatiguer un peu, et mine de rien il y avait la route à faire aussi pour venir dans le studio à Bruxelles. Mais il savait s’entourer, il trouvait toujours bien un chauffeur intéressé par l’émission et qui faisaient office de taxi. On a aussi goûté beaucoup de bons produits de la région, grâce à lui !"

Benjamin a évidemment envoyé un message à Marcel Javaux après son annonce : "Je lui ai dit "Tu t’en vas, mais tu resteras notre VAR". Je sais qu’il continuera à nous regarder et nous envoyer son avis. Et on le contactera encore."

Et maintenant ?

A la question de la suite, justement, Benjamin nous répond que la réflexion est en cours pour le futur de cette séquence arbitrage. "On ne va pas nécessairement remplacer Marcel tout de suite. L’arbitrage évolue, notamment avec le VAR aussi."

Une reprise de La Tribune prévue pour le retour du championnat de Belgique, en août. "Mais la vraie rentrée, ce sera en septembre, avec une émission un peu particulière le premier lundi de septembre, pour fêter le départ de deux des figures emblématiques de la Tribune : Marcel Javaux, et Michel Lecomte."