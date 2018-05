Marcel Javaux sur la main de Vormer : "Je pense que le tacle est correct et la faute de main involontaire"

Ce week-end se tenait la 9ème journée des play-offs 1.

Comme tous les lundis, sur le plateau de La Tribune, Marcel Javaux a décortiqué les phases importantes qui ont fait débat sur les pelouses de notre royaume à l'occasion principalement du choc entre le Standard et le FC Bruges.

Il a donné un avis tranché sur la phase polémique du week-end sur le but égalisateur des Blauw en Zwart à Sclessin. La main de Ruud Vormer était-elle involontaire ou pas ? "Personnellement, si je suis sur le terrain, je ne suis pas certain de siffler. Je considère que le joueur tacle le ballon et dans sa chute il touche le ballon dans un mouvement naturel. Je suis persuadé dans ce genre de situation, le VAR ne doit pas intervenir. Tous ceux qui supportent le Standard diront que c'est un hands indiscutable et les autres diront que l'explication de Marcel Javaux est peut-être plausible. L'arbitre considère que le geste n'est pas intentionnel, a expliqué Marcel Javaux. Je pense que le tacle est correct et la faute de main involontaire".