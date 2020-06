Marcel Javaux quitte le plateau: "Je veux profiter de la vie"

Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle lançait son célèbre Appel sur les ondes de la BBC. Quatre-vingts ans plus tard, jour pour jour, via Twitter, Marcel Javaux annonce son départ de la Tribune après treize années de bons et loyaux services, un clin d'œil à l'Histoire que l'intéressé n'avait pas prémédité.

Les débuts...

A l'aube des années 2000, Marcel Javaux met fin à sa carrière d'arbitre et se lance, quelques mois plus tard, dans l'aventure télévisée, en apparaissant quotidiennement sur le plateau de Saké Soirée lors de la Coupe du Monde au Japon. L'aventure va durer près de vingt ans. L'homme a pris goût au média et ses analyses font autorité dans le milieu, c'est donc logiquement que Michel Lecomte reprend contact avec lui, en 2007, pour le début de la collaboration dans la Tribune, le rendez-vous hebdomadaire sur la Deux, du lundi soir. Marcel Javaux n'a rien oublié.

" Je me souviens de l'appel de Michel, des escapades avec Benjamin Deceuninck dans le pigeonnier, je pense que s'il on ressortait certaines images, il y aurait moyen de se marrer." Au-delà du bon mot, de l'analyse pertinente, l'ancien arbitre voulait avant tout apporter la rigueur mais sans se prendre au sérieux. " Les lois du jeu sont des directives très importantes à faire respecter, donc je crois que ce qui était intéressant, c'était de faire comprendre aux gens ce qu'étaient les lois du jeu et comment les appliquer. Maintenant, ça n'a pas toujours réussi à 100%. Mais si on me dit que j'ai une moyenne de 88, 89%, je dirai que c'est extraordinaire, je n'ai jamais atteint cet objectif à l'école." Quand on lui demande de revenir sur son meilleur moment, il botte en touche mais ne peut passer sous silence la troisième mi-temps…

"Je me souviens de nombreuses après-émissions qui se terminaient à trois heures du matin. A l'époque, je travaillais encore et vous imaginez le déficit de sommeil avant de prendre mon service au bureau de police de Paliseul. Heureusement que j'avais un chauffeur…" De ces treize années de collaboration, il ne veut garder que le meilleur même s'il reconnaît avoir aussi quelques moments difficiles " Ce fut rare, heureusement, mais lorsqu'on se fait insulter sur les réseaux sociaux par certains troublions, ce n'est pas agréable et il m'est arrivé de me dire pourquoi je perds mon temps à expliquer des choses que des imbéciles ne comprendront jamais." Du Marcel Javaux, pur jus, à l'image son franc-parler ardennais, comme celui de Philippe Albert. "Pourquoi prendre douze phrases avec trente-six mots pour expliquer quelque chose que l'on peut faire comprendre en trois mots simplement."