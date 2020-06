Marcel Javaux, le monsieur arbitrage de la RTBF, prend congé de La Tribune

Marcel Javaux ne distillera plus ses analyses et ses explications sur les phases d’arbitrage de la Pro League et lors des grandes compétitions. Après 13 années de collaboration, le monsieur arbitrage de la RTBF, a décidé de prendre du recul. Il l’a annoncé sur Twitter. "Je vous informe que j’ai décidé de mettre un terme à ma collaboration avec la Tribune. 13 années de réel bonheur. Merci à vous tous", a-t-il posté.

Tonton Marcel, comme il a été affectueusement surnommé, aura marqué l’histoire de l’émission de débriefing du lundi soir. Son franc-parler, sa préparation méticuleuse ont fait de lui un personnage incontournable et apprécié de La Tribune.



"J’avais signalé à Michel Lecomte (qui prendra sa retraite cet été) en décembre que je pensais arrêter avec lui. A un certain âge, il est bien de prendre ses distances. Pour être honnête, les déplacements commençaient à me peser aussi. Dans ma vie, j’ai toujours pris la bonne décision au bon moment. C’est encore le cas. Je préfère partir de moi-même et laisser un bon souvenir"



Marcel et son épouse ont été victimes du Covid-19. Cette épreuve l’a "sérieusement abîmé", lui a fait voir la vie différemment et l’a conforté dans son choix.



De ses près de 20 ans à la RTBF, il a fait ses premiers pas de consultant lors du Mondial 2002, Marcel ne retient que les bons moments. "L’avantage quand tu aimes ce que tu fais, c’est que tu ne gardes que les bons souvenirs, tu oublies les couacs. Je me suis toujours senti soutenu par l’équipe. Je retiens l’ambiance et la sympathie de tout le monde"



"Je pense aussi que j’ai apporté quelques choses aux gens en ce qui concerne la connaissance des lois du jeu. Ça me rend fier."



Si vous êtes attentif, vous verrez peut-être encore à l’occasion l’ancien arbitre dans La Tribune. "Comme simple spectateur", précise-t-il.