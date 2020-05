Marc Wilmots :" Si je reviens en Belgique, ce sera au Standard"

Le Standard, un club de cœur qui m’a toujours soutenu

L’ancien diable rouge et joueur du Standard cherche un nouveau club et s’il devait revenir en Belgique, il n’y aurait qu’un seul choix possible : "Des agents cherchent pour moi un employeur et j’ai déjà reçu quelques offres, pour le moment on attend. En Belgique, ça va se rassembler autour d’un seul club pour lequel j’ai joué et qui est le Standard de Liège. C’est mon club de cœur qui m’a apporté énormément de choses et m’a toujours soutenu. Même en 1994 après mon arrêt avec l’équipe nationale, le public a été formidable avec moi. On s’est toujours bien entendu, c’est un club intéressant".

Il rajoute ensuite : "Je reviendrais alors dans un club qui m’a beaucoup apporté dans ma carrière de joueur et duquel j’ai toujours été supporter. Aujourd’hui, il y a quelqu’un qui est en place, on ne peut jamais dire j’ai envie d’aller là ou là, ça dépend des circonstances. Il y a des contrats qui doivent être respectés. Il faut que tout s’aligne pour le club et pour l’entraîneur."