Marc Valiente et Nicolas Verdier quittent Eupen

#mercato Marc Valiente und Nicolas Verdier verlassen die KAS Eupen.

Marc Valiente et Nicolas Verdier quittent la KAS Eupen https://t.co/N4fwzF7Qzx

La KAS Eupen remercie Marc et Nicolas et leur souhaite beaucoup de succès pour le reste de leur carrière ! @JPLeagueFR pic.twitter.com/r3Apt4Skq3