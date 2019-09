Marc Degryse : "Je n'aurais pas fait jouer Trebel, le message n'est pas bon pour le vestiaire"

Dimanche soir, Anderlecht s'est incliné au Jan-Breydel Stadium au terme d'une rencontre lors de laquelle les Mauves auront été largement dominés. Petit évènement côté bruxellois pourtant, le retour aux affaires d'Adrien Trebel. Mis au placard depuis le début de saison, le Français a profité des absences de Sambi Lokonga (suspendu) et Zulj (blessé) pour fêter sa première titularisation.

Un choix du staff qui a divisé sur le plateau de La Tribune ce lundi soir. Marc Degryse s'est montré catégorique : "Je ne l'aurais pas utilisé personnellement. En faisant ce choix, ils ont un peu abandonné leur "philosophie de la jeunesse". Trebel n'a pas participé aux sept premiers matches parce qu'il ne faisait pas partie des plans. Et maintenant, comme Sambi Lokonga n'est pas là, on le rappelle d'un coup. Ce n'est pas de sa faute, il n'avait plus joué depuis longtemps donc il ne pouvait pas être à son meilleur niveau, mais je savais à l'avance qu'il n'allait pas être à son meilleur niveau. Et qu'est ce que tu dis aux joueurs la semaine prochaine ? Imaginez s'il avait été très bon, Anderlecht aurait dû le garder dans l'équipe et quel est le message qu'on donne à Sambi Lokonga dans ce cas-là ? C'est lui le futur des Mauves" explique-t-il.

Philippe Albert s'est lui montré plus mesuré quant au retour de Trebel : "Je pense que Trebel est un garçon intelligent, il savait qu'il allait avoir sa chance à partir du moment où Sambi Lokonga avait été exclu la semaine dernière, c'est logique, il n'y avait pas de solutions. Concernant son match, on sait d'où il vient, il n'a pas pris trop de risques, hormis le premier but où il doit se débarasser du ballon plus rapidement. Je suis persuadé que le duo Sambi-Trebel peut faire mal."

"Oui mais alors pourquoi est ce que Zulj a disputé les quatre premiers matches à la place de Trebel? Il devait partir, ce n'est pas bon pour le moral de tout le vestaire" renchérit Degryse.