Marc Coucke se retire de la présidence de la Pro League pour se consacrer à Anderlecht

Marc Coucke a décidé de quitter la présidence de la Pro League pour se consacrer uniquement au Sporting d'Anderlecht dans le monde du football. Le président d'Anderlecht fait part de sa décision dans un communiqué. Dans l'oeil du cyclone alors que son club est en crise, il envoie un message fort aux supporters avec lesquels la rupture est grande depuis plusieurs semaines.

"J’ai décidé, un an après mon arrivée comme Président de la Pro League, de mettre mon mandat à disposition. Cette décision sera une surprise pour certains, mais je l’ai prise après mûre réflexion avec mon entourage et en âme et conscience. Il n’est pour moi pas possible de combiner la Présidence d’un organe important telle que la Pro League avec la Présidence du Royal Sporting Club Anderlecht.

La Pro League et le RSC Anderlecht sont confrontés à des défis de grande envergure. Ces challenges se sont accumulés durant ma présidence. Je ne veux pas les fuir, bien au contraire.

Il s’est avéré, durant l’exécution de mon mandat, que nous pourrions à court terme être confrontés à divers conflits d’intérêt. Dans l'intérêt de la crédibilité de la Pro League et de moi-même, je ne peux pas jouer un rôle décisif dans des dossiers importants.

Nous avons, avec le CEO Pierre François et notre équipe, entamé une série de réformes importantes au profit du football professionnel du pays. Mon désir, c’est que ces réformes soient réalisées. Elles rendront la gestion de notre football plus saine et performante. Je répète, dans cette optique, mon plaidoyer pour engager un Président indépendant, un homme ou une femme qui a de l’affinité avec le football, mais qui ne soit lié(e), en aucun cas, à un club de football belge.

Qui plus est, je suis fermement convaincu que la Pro League doit plus que jamais être représentée par les dirigeants indépendants dans le fonctionnement de l’Union belge de Football, afin que ses intérêts soient défendus, mais que les conflits d'intérêts soient exclus.

Aujourd’hui, ma priorité, c’est le RSC Anderlecht. Nous nous trouvons au seuil d’une période de transition importante. Elle sera déterminante pour assurer un avenir prospère au Sporting. Nous continuerons, depuis le RSCA, à collaborer constructivement à l’amélioration nécessaire du football belge. Le RSCA veut continuer à jouer un rôle de précurseur sur base des normes et des valeurs de notre club. Si le RSCA travaille bien, je suis convaincu que c’est à l’avantage de tous les clubs.

Je remercie le CEO de la Pro League, Pierre François et ses collaborateurs. Durant l’année écoulée, nous avons travaillé ensemble d’une manière formidable. Je remercie aussi mes collègues Présidents des autres clubs de la Pro League pour leur esprit constructif et leur confiance lors du déroulement de mon mandat. Je suis convaincu que nous continuerons de servir le football belge avec unité et de la meilleure des façons. Parfois, vous trouvez le job de votre vie … mais vous constatez, au fil du temps, que vous ne pouvez pas toujours assembler toutes les pièces du puzzle."