Marc Coucke présente son plan pour Anderlecht

Marc Coucke a présenté aujourd’hui la nouvelle structure du RCSA... en présence du staff technique dont Hein Vanhaezebrouck et Luc Devroe ainsi que de quelques habitués comme Paul van Himst et Michel Verschueren.

Sur le plan sportif, pas de grandes surprises. L'objectif d'Anderlecht la saison prochaine sera de jouer le titre en pro League et de passer l'hiver en Europa ligue.

Pour se donner les moyens d’atteindre ces objectifs, le nouvel homme fort du Sporting veut appliquer un nouveau modèle à son club :

"Nous voulons équilibrer les coûts et les revenus au niveau opérationnel", précise Marc Coucke. "Diminuer les frais qui ne sont pas directement liés aux joueurs. Cela nous permettra de réinvestir les bénéfices venus de transferts sortants et de performances européennes pour acheter de nouveaux joueurs et investir dans les infrastructures".

Pour autant, Marc Coucke n’a pas l’intention de recruter des grands noms à tout prix.

"Cela reste une possibilité évidemment. Mais j’ai rencontré beaucoup de légendes d’Anderlecht et j’ai lu beaucoup de livres sur le club. Les légendes les plus appréciées sont devenues des légendes en jouant ici, les joueurs n’avaient pas ce statut en arrivant. Si je veux continuer l’historique du club je dois donc chercher des joueurs qui ont le potentiel de devenir les nouvelles légendes."

Les 4 transferts annoncés aujourd’hui vont dans ce sens. Marc Coucke a annoncé l’arrivée des malinois Antonio Milic, défenseur et Knowledge Musona, attaquant. Le Sporting a aussi recruté le jeune ailier serbe Luka Adzic, 19 ans et a aussi levé l’option du médian Kenny Saief.

Le manager Luc Devroe a lui ajouté qu’il discutait en ce moment avec Adrien Trebel et Alexis Saelemaekers pour tenter de prolonger leur contrat avant de confirmer quelques instants plus tard le départ du défenseur serbe Uros Spajic vers le club russe du FK Krasnodar. Luc Devroe devra lui trouver un remplaçant et cherchera aussi à recruter dans le secteur offensif.

Marc Coucke l’a effectivement souligné en conférence de presse, son noyau doit être étoffé. "Le noyau doit être plus large, plus fort, plus équilibré", a-t-il résumé. "Cela veut dire qu'il y aura du changement et des apports, mais je refuse l'appellation d''année de transition."