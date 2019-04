Malinovskyi suspendu 7 matches ? Genk est incrédule et plaidera l'acquittement

Le parquet fédéral de l'Union royale belge de football (URSBFA) a réclamé ce lundi une suspension de sept rencontres et une amende de 7.000 euros à l'encontre du médian ukrainien Ruslan Malinovskyi, la plaque tournante de Genk.

"Nous accueillons cette nouvelle avec beaucoup d’incrédulité. Le pied de Ruslan est arrivé sur le visage de Birger Verstraete par manque de chance, il ne peut être question d’une intention malveillante. Ses crampons ont malheureusement blessé le Gantois, et c'est en voyant la plaie que l'arbitre (Lawrence Visser, ndlr) a sorti le carton rouge", précise le leader du championnat dans un communiqué.

Et d’ajouter : "Durant toute la saison, Genk a été l’équipe la plus fair-play du pays (plus petit nombre de fautes, de cartons jaunes et rouges). A nos yeux, il n’existe qu’une seule possibilité : l’acquittement."

Les Genkois ont, en effet, récolté 40 cartons jaunes et 1 carte rouge durant la phase classique, ce qui en fait l'équipe 'la plus fair-play' sur cette période.