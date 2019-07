Malinovskyi s'envole pour l'Atalanta

L'exode se poursuit à Genk. Ruslan Malinovskyi quitte les champions de Belgique et évoluera la saison prochaine sous les couleurs de l'Atalanta Bergame. Il portera le numéro 18 comme dans le Limbourg. La presse évaluait ces derniers jours, le transfert à 13 millions €.



Avec le départ du médian ukrainien, c'est un nouveau cadre qui s'en va. Il avait été devancé par Leandro Trossard (Brighton) et Joseph Aidoo (Celta Vigo). Sans oublier Alejandro Pozuelo, parti à Toronto en mars dernier.



Formé au Shakhtar Donetsk, Malinovskyi est passé par Sébastopol et Louhansk avant de prendre la direction de la Belgique et de Genk. Le Racing l'avait repéré lors d'une double confrontation face à Charleroi en Europa League.



Le gaucher de 26 ans a disputé 135 matches avec Genk. Doté d'un belle frappe à distance, il a inscrit 30 buts et délivré 32 assists.