Malinovskyi, Pozuelo ou Vanaken, qui sera Footballeur Pro de l'année ?

La Pro League a dévoilé le nom des trois finalistes pour le titre de Joueur de l'année. Il s'agit de Ruslan Malinovskyi, Alejandro Pozuelo (Genk) et Hans Vanaken (FC Bruges). Le nom du lauréat sera dévoilé le 6 mai prochain lors du Gala de la Pro League.



Le médian brugeois, élu Soulier d'or en janvier, est le tenant du titre. C'est une petite surprise de retrouver l'ex-stratège espagnol de Genk dans cette liste. Son départ vers Toronto et la MLS n'a visiblement pas altéré l'image que ses confrères ont de lui.



On connait également les nommés dans les autres catégories. L'entraîneur de l'année sera désigné entre Laszlo Bölöni (Antwerp), Philippe Clement (Genk) et Ivan Leko (FC Bruges).



Sander Berge (Genk), Zinho Vanheusden (Standard) et Yari Verschaeren (Anderlecht) sont les candidats pour le titre de Rookie of the year (U21).



Erik Lambrecht, Bram Van Driessche et Lawrence Visser se disputeront le titre de meilleur arbitre.



Pour rappel, ce sont les joueurs de tous les clubs de Pro League qui votent pour attribuer les différentes récompenses.