Malinovskyi inscrit le but du week-end mais Genk est accroché par Saint-Trond

Le Racing Genk a été tenu en échec à domicile dimanche (1-1) face à Saint-Trond lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League. Les deux buts ont été inscrits en seconde période par Ruslan Malinovskyi (68e) et Wataru Endo (72e).

Le Racing Genk a entamé la rencontre pied au plancher. Leandro Trossard (5e) a déclenché les hostilités dès la 5e minute mais sa frappe a été déviée par le portier trudonnaire. Le milieu de terrain Sander Berge a été tout proche d'ouvrir le score pour les locaux à la 31e mais sa tête est passée au-dessus du but de Kenny Steppe alors qu'il se trouvait seul à l'entrée du petit rectangle. Saint-Trond, de son côté, s'est montré dangereux en contre-attaque et Yohan Boli (32) a manqué de peu d'ouvrir le score en butant sur la sortie du portier de Genk Danny Vukovic.

Deux lattes ont ensuite sauver le portier visiteur, suite à des tirs de Ruslan Malinovskyi en fin de première période et d'Alejandro Pozuelo juste après le repos. À la 68e, Ruslan Malinovskiy est parvenu à faire la différence sur un coup franc lointain et a permis à Genk de prendre les devants. Quelques minutes plus tard, Saint-Trond a toutefois égalisé grâce au suppléant japonais Wataru Endo (1-1, 72e).

Zinho Gano (80e) a été tout proche d'inscrire son premier but en championnat pour Genk mais son tir a trouvé une nouvelle fois la transversale de Steppe. Le défenseur Joakim Maehle a également heurté le montant du portier visiteur deux minutes plus tard. Les deux équipes ne sont plus parvenues à trouver le chemin du but en fin de rencontre.

Au classement, Genk (4 points) cède sa première place à Anderlecht, qui s'est imposé dans l'après-midi à domicile face à Ostende (5-2), et glisse en seconde position. Saint-Trond (2 points) reste onzième. La rencontre entre Mouscron et le Club de Bruges (20h) ponctuera la deuxième journée de Jupiler Pro League.