Malines surprend OHL et se donne de l’air en bas de classement

Malines a ramené les trois points de son déplacement à Louvain dans le cadre de la 17e journée de Pro League. Le Kavé, privé d’une grande partie de son staff en raison du Covid-19, s’est imposé 1-2 et a mis un terme à la belle série du promu.



Au coup d’envoi, on ne donne pas beaucoup de chance au Malinwa, 16e et pas vraiment fringant. Le "trend" parle pour OHL. Mais les 15 points d’écart ne se voient pas sur le terrain de Den Dreef. Que du contraire, c’est le Kavé qui domine et prend logiquement les devants. Kerim Mrabti évite la sortie de Rafael Romo et glisse le ballon au fond (27e). A la demi-heure, Joachim Van Damme double la mise.



Les Louvanistes n’y sont pas. Ils parviennent pourtant à marquer. Thomas Henry, attentif et opportuniste, fait 1-2 et inscrit son 13e but de sa saison. La défaite est malgré tout actée et est synonyme de coup d’arrêt pour le promu.



Au classement, OHL reste 4e. Malines gagne pour la première fois depuis un mois et se détache de la zone rouge.