Malines sort la tête de l'eau après sa courte victoire contre Ostende - © JASPER JACOBS - BELGA

Malines-Ostende : Le résumé - Pro League, J20 - 20/12/2019 Ce ne fut assurément pas du grand football, mais l'essentiel est ailleurs pour Malines. Après une prestation qui ne restera pas dans les annales, tant le niveau de jeu a été fluctuant, les Malinois s'imposent d'une courte tête contre Ostende (1-0) et mettent ainsi fin à une indigente série d'un 1 point sur 12. Un but de Nikola Storm à la 69e minute de jeu aura suffi au bonheur de l'équipe locale qui remonte ainsi au classement et pointe à la 6e place, à égalité avec Zulte-Waregem. Avec, certes, un match en plus, Malines et donc virtuellement "play-offs 1-able".